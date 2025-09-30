Los caminos de Mauricio Pellegrino y la U de Chile vuelven a cruzarse, aunque ahora en veredas opuestas. El técnico se reencuentra con el Romántico Viajero buscando un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.

Luego de eliminar a Alianza Lima en cuartos, el elenco estudiantil se enfrentará al Lanús de su ex entrenador. El cuadro argentino viene de dejar en el camino al Fluminense, el candidato al título, por lo que quiere mantener su buena racha.

Si bien resta poco menos de un mes para que ambos elencos se vean las caras, al otro lado de la cordillera ya calientan el duelo. Es por ello que el DT aprovechó el interés que hay para dedicarle palabras al que fuera su club hace no mucho tiempo atrás.

Mauricio Pellegrino no se confía ante la U y arenga a Lanús para alcanzar la final de Sudamericana

Después de una temporada que no fue buena, Mauricio Pellegrino se vuelve a encontrar con la U. El otrora DT del Romántico Viajero será rival rumbo a la final de Copa Sudamericana junto a su Lanús, el que promete ser un dolor de cabeza.

Mauricio Pellegrino se vuelve a cruzar con la U en la lucha por un lugar en la final de Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El técnico habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que será el encuentro ante el Bulla. “Tenemos la ilusión de seguir mejorando y ahora ir por este partido. Primero estamos planeando un poco el viaje, ahora pensar en el partido del fin de semana primero“.

“Lo que más anhelo es que lleguemos de buena forma, en nivel físico. Es imposible no desviarse de que tenemos ese partido ahí, ahora tenemos que centrarnos en el paso a paso, que es recuperarnos, entrenar bien y descansar bien“, añadió

Aunque más allá de estar enfocado en Lanús, Mauricio Pellegrino no dudó en alabar a la U. “Prepararnos como cada partido, eso nos va a permitir llegar con confianza a un rival de mucha jerarquía y primero hay que pensar con el primer partido, que vamos a necesitar mucho para poder llegar a esa final“.

Cabe recordar que en su paso por el elenco estudiantil el DT logró dirigir un total de 32 partidos oficiales. En ellos consiguió 12 triunfos, 7 empates y 13 derrotas, las que lo terminaron sacando de su cargo.

Mauricio Pellegrino quiere tener una revancha personal ante la U de Chile. El DT de Lanús hará lo posible por dejar en el camino al Bulla y así quedarse con el cupo en la final de Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los números de Mauricio Pellegrino en Lanús?

En su paso por Lanús, Mauricio Pellegrino ha logrado dirigir un total de 41 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha conseguido 17 triunfos, 14 empates y 10 derrotas, con 44 goles a favor y 30 en contra.

¿Cuándo juegan la U y Lanús en Copa Sudamericana?

La U de Chile cuenta los días para disputar la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús. La ida se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que la vuelta se disputará el jueves 30 del mismo mes a la misma hora en Argentina.

