Universidad de Chile

La selección chilena le hace la tapa a U de Chile por los nominados al amistoso contra Perú

Gustavo Álvarez pidió restar a los tres llamados para el amistoso contra Perú, algo que fue rechazado al ser fecha FIFA.

Por Cristián Fajardo C.

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJavier Altamirano es uno de los llamados a la Roja contra Perú.

Universidad de Chile pierde un nuevo gallito con la ANFP, esta vez por los tres jugadores nominados a la selección chilena para disputar el amistoso ante la selección de Perú el 10 de octubre en La Florida.

Fabián Hormazábal, Javier Altamirano y Lucas Assadi fueron los llamados para disputar ese partido por la Roja, lo que trajo complicaciones inmediatamente en la U.

Fue el técnico Gustavo Álvarez, según publicó el lunes el sitio Emisora Bullanguera, quien pidió bajar a los jugadores de ese encuentro, entendiendo que estaban en la preparación para la Copa Sudamericana.

Algo que fue descartado rotundamente por la ANFP, dejando en claro que es una fecha FIFA y que pueden pedir los jugadores a los clubes, por lo que no habrá otra medida.

¿Qué respondieron desde la ANFP a la U?

Una nueva disputa tiene a Universidad de Chile con la ANFP, esta vez por los nominados azules en la selección chilena, todo para el amistoso ante Perú del 10 de octubre.

Ahora fue desde Quilín donde respondieron que no era posible sacar a los tres nominados del listado, porque era fecha FIFA, por lo que hay luz verde para que estén presentes.

“Gustavo Álvarez tiene llamados a todos para el 6 de octubre, no tenían en cuenta en su programación este partido de la selección”, detallaron en radio Cooperativa.

“La ANFP le dice que no hay chance de que se reestudie la nómina de la selección chilena y es fecha FIFA”, dejando en claro que los jugadores estarán presentes.

