Mercado de fichajes

Viene desde Everton: U de Chile cierra a su primer refuerzo para la temporada 2026

El cuadro azul negoció directamente con los viñamarinos por los servicios del extremo derecho. Se sumará al club desde el 1 de enero.

Por Alfonso Zúñiga

La U comienza a moverse en el mercado de fichajes para 2026.
Si bien Universidad de Chile recién volverá a jugar por Liga de Primera este lunes 13 de octubre, el enfoque dentro de la institución se concentra en dos frentes específicos: lo deportivo, ad portas de una semifinal de Copa Sudamericana, y lo institucional.

En este último aspecto, la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo ya trabaja no sólo en la renovación de varias de sus figuras para la próxima temporada, sino también en la incorporación de nuevos refuerzos con miras a 2026.

Sobre este último punto, el periodista Christopher Brandt de la cadena ESPN confirmó que la U ya realizó movimientos en el mercado de fichajes y aseguró los servicios de su primer fichaje para el año venidero, que proviene desde Viña del Mar.

El primer refuerzo en U de Chile para 2026

Si bien la dirigencia de Azul Azul ya trabaja en la conformación del plantel para 2026, con la renovación de nombres como Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz o Charles Aránguiz, también se dan tiempo de apostar hacia el futuro. Y este es el caso.

Según el reportero de ESPN, U de Chile negoció directamente con Everton de Viña del Mar, y tras el pago de US$30 mil dólares (más de $30 millones de pesos), se hizo con los servicios del delantero Martín Galdames, de apenas 15 años.

La información agrega que el extremo derecho, seleccionado nacional de su categoría y que actualmente juega para la Sub 16 del elenco ruletero se sumará al Romántico Viajero a partir del 1 de enero del 2026, pero no será al primer equipo, sino que pasará por el fútbol joven.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

En el reinicio de la Liga de Primera, por la jornada 24, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Santa Laura a Palestino, en duelo a jugarse este lunes 13 de octubre desde las 16:00 horas.

