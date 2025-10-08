Universidad de Chile logró renovar a Fabián Hormazábal, una de sus buenas figuras en la actualidad. El representante del jugador, Edgar Merino, contó los detalles.

El lateral derecho del Romántico Viajero llegó en silencio desde O’Higgins, siendo sus grandes actuaciones en el terreno de juego las que hicieron todo el ruido. De esta manera, se convirtió en el mejor en su puesto en el torneo nacional y en un fijo en La Roja.

El equipo que rechazó Hormazábal

Fabián Hormazábal finalizaba su contrato con Universidad de Chile al final de esta temporada. Con el nivel mostrado en los Azules y en la selección chilena, considerando que tiene 29 años, muchos pensaron que podría irse libre al extranjero, pero el jugador decidió seguir en el CDA.

La U y Hormazábal renovaron su vínculo, por lo que el jugador seguirá en el León en el 2026. Edgar Merino, representante del lateral, valoró la decisión tomada por el jugador. El agente conversó con Keno Trotamundos Skechers Fútbol para RedGol y detalló la gran evolución que ha tenido desde O’Higgins hasta la actualidad.

“Fabi lleva, te diría, 24 meses extraordinarios. Incluso, te diría que hay un caso especial en él que en las últimas cinco actualizaciones de mercado que se han hecho en Transfermarkt, que es la referencia de los valores de mercado de los futbolistas, en las cinco Fabián ha subido. En 2023 estaba en 800 mil euros, pasó a 1.2, 1.5, 2.2, 2.5 y ya está en 2.8 millones de euros. Es el segundo más caro de Chile después de (Lucas) Cepeda”, sacó pecho Merino.

Incluso, el representante de Fabián Hormazábal tuvo la opción concreta de partir de Universidad de Chile al fútbol argentino. Sin embargo, desde el club no lo dejaron salir y tanto él como el jugador, aceptaron la decisión sin poner reclamos.

“Hubo ofertas, estuvo en conversaciones. Se supo también en la prensa, estuvimos en conversaciones con Newell’s. Hubo ofertas formales y la U en ese minuto no quiso que se fuera porque es un jugador muy importante. Iban a jugar Copa Libertadores y para el proyecto Fabián era muy importante”, indicó Edgar Merino.

“Nosotros lo entendimos, somos personas justas en ese sentido. a diferencia de lo que pasa muchas veces con los agentes y jugadores que se ponen rebeldes. Nosotros somos otro tipo de personas con Fabián. Entendimos a la U y él siguió con la mejor de las ganas”, cerró el representante de Hormazábal.

