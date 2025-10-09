Existe una obvia ligazón entre Walter Montillo y Lucas Assadi. Ambos jugaron en Universidad de Chile, portaron la pesada camiseta número ’10’ y se lucieron en torneos internacionales. La “Ardilla” explotó en la Copa Libertadores 2010, mientras “La Fiera” hace lo propio en Sudamericana 2025.

Más allá de todo lo anterior, el ex creativo argentino es una palabra autorizada para referirse al presente que vive el maipucino en la presente temporada. En conversación con ESPN, elogió el momento del futbolista de 21 años y pide a los hinchas azules que “lo disfruten“.

El elogio de Montillo al presente de Assadi en la U

Lo primero que señaló el trasandino sobre el nacional que “estoy muy contento porque primero que todo es un chico del club, es un chico de la casa y siempre digo que en los clubes con cierta idiosincrasia, el hincha siempre necesita ver un ’10’“.

En esa línea, Montillo reconoce que conversó con Assadi “cuando no estaba pasando por un buen momento y se lo dije, que se puede revertir. No sé si habrá cambiado algo en su vida diaria, pero si lo he visto entrenar mucho fuera del entrenamiento de la U y eso potencia mucho”.

Para finalizar, la “Ardilla” puntualiza que el chileno “es de los ’10’ antiguos de esos que van para adelante que no tienen miedo de agarrar la pelota y conducir. Como es de la casa, el hincha lo tiene que disfrutar más, ojalá que se quede por mucho tiempo, porque es muy difícil mantener un jugador así”.

Los números de “La Fiera” en 2025

Entre torneos locales e internacionales durante el presente año, Lucas Assadi registra 11 goles y seis asistencias en 1.615 minutos en cancha durante 28 encuentros.

¿Cuándo es la despedida del fútbol de “La Ardilla”?

Si bien acabó su carrera como futbolista en 2021 tras su último paso por Universidad de Chile, Walter Montillo dirá adiós a la actividad con un evento que se realizará el martes 16 de diciembre desde las 19:30 horas en el Estadio Nacional.