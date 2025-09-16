Uno de los jugadores más talentosos que ha pasado por Universidad de Chile en el siglo XXI, es Walter Montillo. Incluso ya retirado del fútbol, sigue luciendo su calidad en partidos con amigos.

La Ardilla tuvo una exitosa carrera como jugador, la cual comenzó en San Lorenzo y finalizó en la U. Pasó por clubes como Cruzeiro, Santos y Botafogo, además de defender a la selección argentina en las Eliminatorias a Brasil 2014, compartiendo cancha con Lionel Messi. Privilegio de pocos.

El golazo de Walter Montillo

Luego de su retiro del fútbol en el 2021, Walter Damián Montillo no se ha alejado del todo del deporte. Incluso participó en la Kings League en el equipo de Sergio “Kun” Agüero. De vez en cuando, vuelve a vestirse de corto para mostrar pinceladas de su talento.

Si bien la Ardilla fue campeón en Universidad de Chile, para muchos su imagen más recordada es con su golazo a Flamengo en 2010. Montillo hizo la diagonal de derecha a izquierda y cuando vio al meta del Mengao un poco adelantado, la pinchó de forma sutil. Con este tanto, los Azules fueron a la semifinal de la Copa Libertadores.

El tiempo pasa, más de 15 años para ser exactos, pero bien dicen que solo la ropa envejece y que la técnica es inoxidable. Es lo que demostró Walter Montillo. Con la camiseta de la U puesta, el argentino de 41 años jugó una “pichanga” con sus amigos y regaló un verdadero deja vu a los fanáticos azules.

Montillo recibió por derecha, vio al arquero adelantado y así como lo hizo hace 15 años, la picó de forma notable. Si bien ya no es por Copa Libertadores, valió para demostrar que la calidad no conoce el paso del tiempo. Los pocos presentes en el partido amistoso, deliraron ante la genialidad del argentino.

El próximo 16 de diciembre, Walter Montillo realizará su despedida del fútbol en el Estadio Nacional. El argentino volverá a lucir la camiseta de Universidad de Chile, en un duelo donde ya está confirmada la presencia de Juan Manuel Olivera, Raúl “Pipa” Estévez, Manuel Villalobos y Ezequiel Lavezzi.