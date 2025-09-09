Walter Montillo prepara lo que será su despedida del fútbol, para lo cual sorprendió a todos y confirmó la presencia de un destacado ex seleccionado argentino.

La Ardilla tendrá su esperado adiós del fútbol este 2025 y lo hará con los colores de Universidad de Chile, club en el cual brilló en dos periodos, siendo campeón en el Apertura del 2009. Para su despedida habrá grandes jugadores, uno de los cuales ya está confirmado.

La estrella que estará en la despedida de Walter Montillo

Si bien ha existido mucha especulación por quiénes estarán en la despedida de Walter Montillo, por los grandes compañeros con los que compartió en su carrera como futbolista, poco a poco a ido confirmando a los invitados a la fiesta.

ver también “Ya no toleraba”: Walter Montillo apuntó al responsable de su retiro en U. de Chile

En los últimos días, el ex seleccionado argentino había anunciado la presencia de Juan Manuel Olivera, Raúl “Pipa” Estévez y Manuel Villalobos. Con los tres fue compañero en Universidad de Chile, pero ahora también reveló la presencia de una estrella internacional.

Se trata de Ezequiel Lavezzi. El ex delantero de San Lorenzo, Napoli y PSG estará presente en el Estadio Nacional, por lo que los hinchas que estén en Ñuñoa podrán ver a uno que supo triunfar en el fútbol europeo y con la camiseta de su selección.

Montillo y Lavezzi fueron compañeros en San Lorenzo y en la selección argentina. De hecho, el Pocho fue subcampeón del mundo con la Albiceleste en Brasil 2014 y además, logró ser muy querido en Napoli y PSG, donde dejó su huella con goles y asistencias.

Publicidad

Publicidad

Lavezzi acompañará a Montillo en el Nacional. Imagen: X

Otras de las estrellas internacionales que se especula que podrían asistir son Neymar y Sergio Agüero, pero ellos todavía no han confirmado su presencia. El partido de despedida de Walter Damián Montillo será el próximo 16 de diciembre en el Estadio Nacional.