Walter Montillo celebrará con bombos y platillos su adiós del fútbol. Por esta razón, tiene armada una fiesta para celebrar con los hinchas de U. de Chile, a la cual ya confirmó la asistencia de algunos amigos.

La Ardilla es uno de los mejores volantes que ha arribado al fútbol nacional. Llegó en 2008 al Romántico Viajero desde San Lorenzo y si bien al principio le costó, terminó ganándose un lugar en el corazón de los seguidores azules tras el título del Apertura 2009.

Los confirmados para la despedida de Walter Montillo

Luego de un exitoso primer paso por Universidad de Chile entre 2008 y 2010, Walter Montillo partió al extranjero para seguir con su exitosa carrera. Sin embargo, nunca olvidó su amor por el Bulla y regresó en el 2020, colgando los botines en los primeros meses del 2021.

Como Montillo dejó de jugar en plena pandemia, cuando los estadios vacíos y los protocolos sanitarios eran una triste postal, es que decidió realizar su partido de despedida años después. Este 2025 finalmente fue cuando coincidieron los tiempos.

Si bien se ha hablado de muchos jugadores que podrían estar presente, de la talla de Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero o el mismísimo Neymar, todavía no están confirmados. Sin embargo, el propio Walter Damián se encargó de revelar quiénes son los primeros invitados que ya están listos.

A través de su cuenta en X, Montillo confirmó la presencia de Juan Manuel Olivera, Raúl “Pipa” Estévez y Manuel Villalobos. Todos ellos fueron compañeros del ex seleccionado argentino en Universidad de Chile, por lo que tendrán la posibilidad de reencontrarse con la cancha de Ñuñoa.

La despedida de Walter Montillo será el martes 16 de diciembre en el Estadio Nacional. Será la oportunidad de los hinchas de decirle adiós a uno de sus mejores jugadores en el siglo XXI, el cual espera contar con el apoyo de los seguidores.