Nana Leme Da Silva es una adolescente brasileña de solo 15 años, que se acaba de convertir en la primera jugadora nacida en 2010 en ganar un partido en el cuadro principal de la WTA.

Lo logró en el SP Open, derrotando a su compatriota Carolina Alves, 14 años mayor que ella, por 6-7, 6-2 y 6-0.

El ascenso meteórico de Nana Leme Da Silva

Su potente derecha y servicio sólido generaron comparaciones inmediatas con la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka. De hecho, algunos fanáticos del tenis ya la apodan “Nanalenka”.

A sus 15 años, Leme Da Silva es más joven que muchas leyendas cuando tuvieron sus primeros grandes logros, como Maria Sharapova que ganó Wimbledon a los 17 años en 2004 y Boris Becker ganó un Grand Slam a los 17 años en 1985.

Si mantiene su progresión, Leme Da Silva podría convertirse en una figura histórica del tenis brasileño y seguir los pasos de grandes prodigios que revolucionaron la WTA.

Ya es la favorita de muchos

Las redes sociales estallaron con comentarios de asombro por el nivel de la jugadora. Algunos se mostraron sorprendidos al enterarse que Nana tiene solo 15 años, mientras que otros celebraron la madurez y potencia de la adolescente brasileña.

Tras su histórico debut, Nana Leme Da Silva enfrentará a la argentina Solana Sierra, número 82 del mundo, en segunda ronda.

Con solo siete torneos profesionales en su historial y posición 1.206 en el ranking WTA, se espera que pronto ingrese al top 1.000, consolidando su meteórico ascenso.

Camino hacia la élite

Además de su éxito profesional, Nana ocupa actualmente el puesto 37 en el ranking junior mundial y ya mostró su nivel en Wimbledon junior, donde llegó a tercera ronda este verano.

Su juventud y potencia dejan claro que tiene todo para seguir los pasos de grandes prodigios como la misma Sharapova o Becker.