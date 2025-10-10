Gustavo Álvarez deja la grande sobre su continuidad en Universidad de Chile: “Todos los años…”

Universidad de Chile se mentaliza en lo que será un mes de octubre clave en sus pretensiones para cerrar de la mejor forma el 2025. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez enfrenta a Palestino este lunes, y luego ya se enfoca en lo que será las semifinales ante Lanús por Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el adiestrador trasandino tiene entre ceja y ceja lo que ocurre dentro de la cancha. Lo que implica que ante Palestino dispondrá de su mejor gente, en lo que será el último examen antes de recibir al cuadro granate que dirige Mauricio Pellegrino.

“Esperamos que ante Palestino podamos tener control de las acciones y tener más opciones de ataque que en defensa. Así lo plantearemos”, adelantó Álvarez sobre el duelo de este lunes 13 de octubre en el Estadio Santa Laura.

Pero el buen rendimiento de Gustavo Álvarez también ha despertado el interés de grandes clubes en el continente. Incluso se indica que está en la carpeta de opciones para asumir en la Roja. Por lo que desde la ANFP miran de reojo cada uno de los partidos del nacido en Lomas Zamora y el vínculo que mantiene con la U. Lo que finaliza en el 31 de diciembre del 2025.

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez y la U?

Ante esto, se le volvió a hacer la consulta a Gustavo Álvarez sobre su futuro. Lo que el entrenador, fiel a su estilo, respondió de inmediato y sin rodeos. “Todos los años dije lo mismo. En todos los clubes donde estuve, cuando llega a final del año, mirando todo en perspectiva, uno está más lúcido para tomar decisiones, pensando en lo mejor para uno y para el club”, aseguró.

Por lo mismo el DT enfatizó que recién “cuando llegue el final de año, veremos cuál será el futuro”. Ahora para tranquilidad de los azules, Álvarez puntualizó que esto no lo saca de foco, y como se ha indicado anteriormente, la U siempre tendrá la prioridad ante una nueva extensión de contrato.

“Mientras tanto, estoy centrado en el día a día y no es momento para tomar decisiones. En esa fecha haremos las evaluaciones”, sentenció.

