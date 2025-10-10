Una incertidumbre menos. Universidad de Chile ya se apronta para volver a la doble actividad, con acción en Liga de Primera donde peleará por el segundo puesto, y en Copa Sudamericana donde buscará el segundo título internacional de su historia.

Precisamente en ese último certamen, una de las dudas que debían definir en el cuadro laico era el recinto donde recibirán, a puertas cerradas, a Lanús por la semifinal del certamen continental. Un dolor de cabeza al que finalmente le encontraron solución.

U de Chile tiene estadio para duelo con Lanús

Según dio a conocer el portal AS Chile, la dirigencia de Azul Azul llegó a un acuerdo con el Instituto Nacional de Deportes (IND) para asegurar el uso del Estadio Nacional y que este recinto albergue el duelo de ida por Sudamericana del jueves 23 de octubre.

“El último paso quedó sellado en las últimas horas, cuando la dirigencia de Universidad de Chile confirmó la reserva del recinto, que debía resolver sus limitaciones producto del Mundial Sub 20″, indicó la publicación.

Así las cosas, cuando la FIFA entregue finalmente el “Coliseo de Ñuñoa” al IND días después de la definición de la Copa del Mundo Juvenil, pasará a manos de los universitarios quienes ultimarán detalles para cumplir con las exigencias de Conmebol y evitar nuestros castigos económicos.

U de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional por Copa Sudamericana (Photosport)

¿Cuántos juegos les faltan para cumplir castigo?

Según el dictamen de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, además de pago de multas que sobrepasan los US$270 mil dólares, la U fue condenada a jugar siete encuentros a puertas cerradas y no tener hinchas en sus duelos de visita por siete más. Actualmente le restan seis en cada uno.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de ida por semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina se disputará este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional a puertas cerradas.

