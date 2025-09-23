La U de Chile debe afinar detalles para recibir a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final en la Copa Sudamericana, que terminó igualado sin goles en la ida, disputada en el estadio Alejandro Villanueva. Para este partido, el DT argentino Gustavo Álvarez debe tomar decisiones por obligación.

Uno de los retoques que el trasandino tendrá que hacer será por una lesión muscular de Marcelo Díaz. El capitán de los azules está desgarrado y no tiene ninguna chance de disputar el juego de vuelta, que se llevará a cabo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

En ese contexto, Álvarez tiene definido que será el uruguayo Sebastián Rodríguez el que ocupe el puesto de Díaz en la zona media. “Si no juega ahora, ¿cuándo?”, consultó Marcelo Barticciotto en el panel de ESPN F90 Chile sobre la participación del experimentado volante charrúa.

Recibió la respuesta de Diego Rivarola. “Me encanta (Israel) Poblete cuando está al 100, pero si no está… Ese 90 lo estás poniendo tú”, manifestó Gokú. Esa postura tuvo una respuesta totalmente convencida de Patricio Yáñez, aquel extremo que pasó por el Romántico Viajero y fue campeón de América con Colo Colo.

Sebastián Rodríguez va de menos a más en la U, según el entrenador. (Javier Torres/Photosport).

Patricio Yáñez exige a Poblete de titular en la U de Chile por la revancha en la Sudamericana

Para el popular Pato Yáñez, la U de Chile debe alinear sí o sí al “8” en la revancha ante Alianza Lima por la ronda de ocho mejores en la Copa Sudamericana. De avanzar, los azules disputarán la semifinal ante Fluminense de Brasil o Lanús de Argentina, que sacó la mínima ventaja en la ida.

“Tiene que jugar (Israel) Poblete en un 90 por ciento”, manifestó el quillotano, siempre en el panel de ESPN F90. Yáñez sabe perfectamente que el mediocampista surgido en las inferiores de Cobresal tiene un trajín muy importante para este tipo de encuentros.

El Pato Yáñez quiere a Israel Poblete desde el inicio ante Alianza Lima. (Dragomir Yankovic/Photosport).

De todas maneras, Gustavo Álvarez tiene la última palabra. Y ya mostró su respaldo irrestricto para el Bigote Rodríguez. “Lo vi bien. Entró en un partido intenso, una cancha rápida. Me alegro mucho por él“, dijo el DT trasandino sobre este charrúa, que reforzó al equipo a mitad de año en una especie de efecto dominó con su compatriota Gonzalo Montes.