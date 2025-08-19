Quién iba a pensar que el intercambio que se dio en el último mercado de fichajes entre Universidad de Chile y Montevideo City Torque por los volantes uruguayos Gonzalo Montes y Sebastián Rodríguez iba a dejarnos un presente sorpresivo.

Es que el desempeño del ex Huachipato en sus primeros seis meses con la camiseta azul fue para el olvido, pese a que pagaron US$700 mil dólares por su pase, razón por la cual fueron por el “Bigote”, un viejo deseo del club, en préstamo con opción de compra hasta diciembre de 2026.

Sin embargo, la realidad deja actualmente a los hinchas de la U con la boca abierta. Es que mientras Rodríguez apenas suma minutos pese a ser “refuerzo internacional”, Montes sencillamente brilla en igual cantidad de juegos disputados en su país natal.

La comparativa entre Rodríguez y Montes tras intercambio

Ambos jugadores registran tres encuentros en sus respectivos clubes, con dos marcadas diferencias a la vista. La primera es que mientras el ex Alianza Lima siempre vino desde el banco de suplentes, su compatriota se ganó el puesto de titular.

A raíz de este punto es que asoma la segunda comparación. Es que Gonzalo Montes suma 270 minutos en cancha, es decir, en todos jugó los 90′, contrario a la realidad que vive Rodríguez en la U, donde sólo suma 88 minutos de acción.

Y ya a estas alturas hay algo que se aprecia entre estos jugadores. El “Bigote” no es de la confianza del técnico Gustavo Álvarez, de hecho está por detrás de opciones como Marcelo Díaz o Flavio Moya, mientras que el otrora acerero es indiscutido para el DT Marcelo Méndez.

¿Hasta cuándo tienen contrato ambos jugadores?

Por el lado de Sebastián Rodríguez, Universidad de Chile adquirió su pase sin costo alguno al Montevideo City Torque, quien recibió en parte de pago el préstamo de Gonzalo Montes. Los dos contratos finalizan el 31 de diciembre del 2026.