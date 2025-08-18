Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
internacional

El cortado de U de Chile que ahora es un mago y bromean con Maradona: “Juega más que la pelotita”

Gonzalo Montes vive un rotundo cambio desde que salió de la U, tanto así que es protagonista en el Montevideo City Torque.

Por Cristián Fajardo C.

Gonzalo Montes vive un renacer tras su salida de la U.
© Montevideo City TorqueGonzalo Montes vive un renacer tras su salida de la U.

Mientras Universidad de Chile se lamentaba una dura derrota por 3-1 ante Audax Italiano, que la alejó de la pelea por el título de la Liga de Primera 2025 en la lucha con Coquimbo Unido, un cortado celebraba a kilómetros de distancia.

Todo, porque en la ventana del mercado de fichajes de mitad de temporada la U le abrió la puerta a Gonzalo Montes, quien se fue al Montevideo City Torque y la vida le cambió por completo.

Si bien no fue un giro en 360 grados como dijo Coke Hevia, el volante ex Huachipato brilla con su juego en su país, tanto así que también es protagonista en las redes sociales.

Fue en las plataformas digitales de su cuadro donde destacaron el nivel mostrado, además que bromearon con el mismo Diego Maradona, lo que habla de su nuevo estatus.

Gonzalo Montes es estrella en el fútbol uruguayo. Foto: Montevideo City.

Gonzalo Montes es estrella en el fútbol uruguayo. Foto: Montevideo City.

La U de Chile reparte culpas por el fichaje de Gonzalo Montes: “El cuerpo técnico lo…”

ver también

La U de Chile reparte culpas por el fichaje de Gonzalo Montes: “El cuerpo técnico lo…”

Montes explotó en su país

Fue en la victoria de Montevideo City Torque por 2-0 ante River Plate, por la fecha 3 de la Primera División de Uruguay, donde Gonzalo Montes se robó la película en el duelo.

Publicidad

“Gonzalo Montes, partidazo y dos asistencias en el triunfo de hoy”, destacaron, donde también lo elogiaron con una importante frase para los hinchas: “Juega más que la pelotita”.

Pero no fue sólo eso, porque también hicieron un guiño con Diego Maradona, para hacer una escena completa para el nuevo mago que están disfrutando en Montevideo.

Gonzalo Montes ahora es Tony Kroos: el despertar del ex U de Chile en Uruguay

ver también

Gonzalo Montes ahora es Tony Kroos: el despertar del ex U de Chile en Uruguay

Revisa los detalles:

    Lee también
    Lo citaron a la Roja mundialista en pleno conflicto con club de un agente
    Selección Chilena

    Lo citaron a la Roja mundialista en pleno conflicto con club de un agente

    Antes de la Copa América: el argentino que lloró dos veces ante Chile
    Selección Chilena

    Antes de la Copa América: el argentino que lloró dos veces ante Chile

    Solo 75 minutos: los detalls del último día de Almirón en Colo Colo
    Colo Colo

    Solo 75 minutos: los detalls del último día de Almirón en Colo Colo

    Tras polémico penal: Felipe González denuncia a Unión Española
    Campeonato Nacional

    Tras polémico penal: Felipe González denuncia a Unión Española

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo