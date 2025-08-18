Mientras Universidad de Chile se lamentaba una dura derrota por 3-1 ante Audax Italiano, que la alejó de la pelea por el título de la Liga de Primera 2025 en la lucha con Coquimbo Unido, un cortado celebraba a kilómetros de distancia.

Todo, porque en la ventana del mercado de fichajes de mitad de temporada la U le abrió la puerta a Gonzalo Montes, quien se fue al Montevideo City Torque y la vida le cambió por completo.

Si bien no fue un giro en 360 grados como dijo Coke Hevia, el volante ex Huachipato brilla con su juego en su país, tanto así que también es protagonista en las redes sociales.

Fue en las plataformas digitales de su cuadro donde destacaron el nivel mostrado, además que bromearon con el mismo Diego Maradona, lo que habla de su nuevo estatus.

Gonzalo Montes es estrella en el fútbol uruguayo. Foto: Montevideo City.

Montes explotó en su país

Fue en la victoria de Montevideo City Torque por 2-0 ante River Plate, por la fecha 3 de la Primera División de Uruguay, donde Gonzalo Montes se robó la película en el duelo.

“Gonzalo Montes, partidazo y dos asistencias en el triunfo de hoy”, destacaron, donde también lo elogiaron con una importante frase para los hinchas: “Juega más que la pelotita”.

Pero no fue sólo eso, porque también hicieron un guiño con Diego Maradona, para hacer una escena completa para el nuevo mago que están disfrutando en Montevideo.

Revisa los detalles: