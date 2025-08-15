Universidad de Chile tuvo un polémico mercado de fichajes de mitad de temporada, donde logró cerrar dos nuevos nombres para el plantel de Gustavo Álvarez: Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez.

En ese sentido, en el último partido, donde la U se impuso por 1-0 ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, sólo uno de ellos sumó minutos.

Salomoni fue el reemplazante de Matías Sepúlveda, por lo que fue titular, pero fue cambiado al entretiempo porque tenía amarilla, más el Bigote Rodríguez vio todo desde el banco de suplentes.

Esto, de inmediato, genera dudas sobre el real espacio que tendrá el uruguayo en el plantel de la U, teniendo en cuenta que es extraño que un refuerzo extranjero venga sólo a ser suplente, lo que significó una reacción de Diego Rivarola.

Sebastián Rodríguez sigue en la lucha por un puesto de titular en la U. Foto: U de Chile.

Rodríguez no se movió del banco ante Independiente

Así también lo cree Diego Rivarola, quien analizó la situación de los refuerzos en el capítulo 10 de “El Almanaque de Florete”, donde apuntó el poco protagonismo que han llegado.

“La U es un equipo donde la camiseta pesa, por eso los refuerzos no pueden llegar a calentar el banco”, lanzó con todo, apuntando a la situación de Sebastián Rodríguez.

Por lo mismo, también le pegó al ángulo con una crítica, donde la idea era potenciar el plantel y subir el nivel de Universidad de Chile, teniendo en cuenta los objetivos.

“Creo que a los denominados refuerzos no hay llegado para ser titular, les falta algo tanto a Salomoni como a Rodríguez, no son sandías”, detalló.

