Todavía en carrera tanto en Copa Sudamericana como en Liga de Primera, en Universidad de Chile había inquietud por el rendimiento de varios de sus futbolistas, principalmente los extranjeros, y en momentos claves de la presente temporada.

Por ello, desde la interna azul se toma como una muy buena noticia la aparición del uruguayo Sebastián Rodríguez, quien tomó el lugar del lesionado Marcelo Díaz durante el segundo tiempo ante Alianza Lima, entregó seguridad y tranquilidad a sus compañeros.

Una actitud del “Bigote” que fue elogiada por Álvarez en conferencia de prensa tras el empate de la U en Perú, donde señaló que “lo vi bien. Entró en un partido intenso, una cancha rápida. Me alegro mucho por él“. Un nuevo “refuerzo” en un momento clave.

ver también “Algunos jugadores necesitan…”: la furia de Gustavo Álvarez con el plantel de U de Chile en Perú

Álvarez encuentra “refuerzo” en momento clave para U de Chile

Por su parte, Rodríguez conversó con la prensa chilena en Lima, en su vuelta a la cancha de Alianza, donde manifestó sobre su ingreso que “estoy muy contento por haber entrado y sumar minutos. Recién llegué al equipo, es parte de ir adaptándose“.

Sobre sus primeros meses en la U, el uruguayo señaló que “llegué hace poco y el campeonato ya estaba jugándose. Hay un equipo que lo viene haciendo muy bien, pero me fui adaptando, me recibieron muy bien, y poco a poco ayudando al equipo desde donde me toque, que es lo más importante”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Rodríguez en los azules

Desde su llegada a la institución a finales de julio, donde firmó contrato hasta diciembre del 2026, el “Bigote” registra un total de 138 minutos en cancha durante cinco encuentros, donde ya puede presumir que conquistó la Supercopa.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por cuartos de final en Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.