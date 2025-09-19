Diego Rivarola revela el principal culpable del empate de la U con Alianza Lima: “Hizo falta…”

Universidad de Chile sacó un valioso empate ante Alianza Lima y ahora debe definir en casa la llave por Copa Sudamericana. Los azules dominaron en gran parte del encuentro pero la férrea defensa de los “íntimos” impidió que el marcador de moviera del 0-0.

La expulsión de Carlos Zambrano cambió radicalmente los últimos pasajes del partido, y permitió que la U fuese amplio dominador del balón. Sin embargo, la falta de precisión en el área rival no permitió repetir la faceta goleadora que registraron ante Colo Colo en la Supercopa.

Sin embargo, para uno de los históricos del Romántico Viajero sí fue una buena presentación y todo queda para definirlo en Chile. “Es un buen resultado. Pudo ser mejor, sí. La U hizo un buen partido hasta 3/4 de cancha. En estos partidos con jugadores de nivel internacional se te hace muy difícil”, expresó de entrada Diego Rivarola en el post partido en ESPN.

Tras ello, indicó el principal error que tuvo la U pese a la expulsión de Zambrano. “Nico Guerra estuvo muy solo. Faltó un jugador más, le hizo falta punteros para darle más amplitud”, recalcó.

Pero minutos más tarde, Rivarola apuntó al gran culpable de la farra que se registró en el Estadio Matute. Lo que tuvo como principal apuntado a la amplitud que tiene el plantel de la U en la actualidad.

“La U termina fallando en el último pase principalmente, pero no puedo culpar a Álvarez porque no sé si tiene ese tipo de alternativas en la banca”, sentenció.

¿Cuándo es la revancha entre la U y Alianza Lima?

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para el 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Dicho encuentro a las 21:30 horas, será sin público y lo transmitirá DSports.

Cabe consignar que si se mantiene la igualdad, la llave se define desde los penales. El ganador de está serie se enfrentará a Lanús o Fluminense.

