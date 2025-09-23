Lo confirmó Gustavo Álvarez. El entrenador de Universidad de Chile confirmó que el capitán Marcelo Díaz no estará presente en el duelo de vuelta ante Alianza Lima, este jueves en Coquimbo, por cuartos de final en Copa Sudamericana.

El desgarro que sufrió en el duelo de ida en Perú dejó a los azules sin un hombre de extrema confianza en el mediocampo, lo que obligará al oriundo de Lomas de Zamora a introducir cambios en su formación titular para acompañar a Charles Aránguiz.

Entre las opciones que tiene la U para reemplazar a Díaz está el uruguayo Sebastián Rodríguez, de buen desempeño en la ida ante Alianza, o la opción que regrese al equipo Israel Poblete tras superar una lesión. Al respecto, Álvarez entregó claridad.

Álvarez y el reemplazante de Marcelo Díaz en la U

Ante las opciones con las que cuenta en su plantel, el técnico argentino advierte que “independiente de los nombres propios que emplee, siempre voy a buscar controlar el juego. Siempre“, además de entregar las características que busca en ese puesto.

“Si controlo el juego voy a tener muchas más acciones de posesión y ataque que de presión en contra y defensa. Y el jugador, además, tiene que ganar duelos defensivos. Entonces, con la intención de controlar bien la pelota cuando la tenemos, y recuperarla rápido cuando no… voy a buscar esa característica”, afirmó Álvarez.

Aunque no quiso jugarse por un nombre, el DT de la U dejó entrever que será Rodríguez el elegido, pues a su juicio “los partidos de copa tienen una intensidad superior y Seba entró muy bien. No fue sorpresa para él entrar, porque estuvo calentando casi todo el primer tiempo. Y lo hizo de buena manera en un partido muy difícil“.

¿Cuál sería la posible formación azul?

Según reporta Emisora Bullanguera, Álvarez pondrá en cancha a Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra en ataque.

¿Cuándo es su próximo encuentro?

Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por la revancha de los cuartos de final en Copa Sudamericana, este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

