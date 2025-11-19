Universidad de Chile ha vivido intensas horas luego de que la Comisión para el Mercado Financiero impuso un gravísimo castigo contra su presidente, Michael Clark.

En la investigación en contra de Sartor, se impuso una sanción de una millonaria multa económica, además que lo inhabilitaron por cinco años en poder ejercer al mando de la empresa Azul Azul.

Algo que el propio presidente de la U se defendió, aludiendo que no se movería del cargo, porque todavía quedan instancias de apelación y recursos abiertos para defenderse.

Una situación que enciende una nueva polémica en el directorio, por la forma como Michael Clark asume este momento: “Con la contundencia del fallo, que va por un carril distinto a las demandas de Sartor y Michael Clark, esto va por otro lado. Es tan contundente el fallo de la CMF, que lo mínimo de decencia es decir mientras dure la investigación congelo mi participación. Pero no, todavía está jugando al gato y al ratón”.

Apuntan a la Casa de Estudios de la U de Chile por el tema Michael Clark

Fue el periodista Cristián Caamaño quien apuntó a Michael Clark como presidente de Universidad de Chile, por la forma que quiere seguir adelante en el cargo cuando está siendo involucrado en una gravísima situación.

“Me escondo un rato de la prensa y luego aparezco. Sigo siendo el presidente, luego aparecerá una vicepresidenta diciendo que está todo bien, que es una maquinaria. ¿De quién es la maquinaria? ¿De los hinchas de Colo Colo? Lo mínimo era congelara la participación en el directorio, es muy grave la sanción. 2500 millones de pesos como persona natural es tremenda y lo de los 5 años sin participar peor”, explicó en Deportes en Agricultura.

Por lo mismo, hace un llamado a la Casa de Estudios para que, de una vez por todas, se metan en la situación y frenen todo lo que está creando Clark y el directorio, que los puede poner en ridículo.

“¿Qué espera la Casa de Estudios para que un tipo sancionado por 5 años siga en el directorio? Que se pasea con la chapita de la U por toda Sudamérica dando clases de ética. ¿Qué ocurre con la Casa de Estudios? Son tanto o más cómplices así que de una vez por todas actúen”, finalizó.

