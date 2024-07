Universidad de Chile ha tenido un muy lento andar en la ventana del mercado de pases, donde de tres jugadores posibles para potenciar el plantel, sólo han traído a Antonio Díaz, en el puesto de lateral izquierdo.

Una posición que no estaba ni fue solicitada por el técnico Gustavo Álvarez, pero que fue una decisión de la directiva de Azul Azul ante una eventual salida de Marcelo Morales del club.

Por lo mismo, hay fuertes críticas a lo que hace la directiva con el tema de los refuerzos, donde un periodista revela los motivos de los atrasos en el mercado de la U, que incluso han pegado fuerte en el torneo donde ya perdieron el primer lugar.

Cristián Caamaño confirma que hay decisiones que se toman fuera de la U y que han impedido, tanto al director deportivo, Manuel Mayo, como al técnico Álvarez, poder completar su equipo, asegurando que con lo que hay es suficiente.

El llamado que frena refuerzos en la U

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista cuenta detalles del mercado de pases de Universidad de Chile, donde un acuerdo por nombres entre el director deportivo y Mayo quedó en nada por una llamada al teléfono rojo.

“Nadie sabe dar una explicación clara y concreta, uno dice quién toma las decisiones. Yo sé que el director deportivo le presentó tres jugadores por puesto al técnico y aprobó la situación. Cuando fueron a pedir el presupuesto les dicen que no. Después dicen que hay que traer jugadores y les dicen si están los jugadores”, comenzó su explicación Caamaño.

El periodista apunta a la figura de Marcelo Pesce, ex presidente de Huachipato, con frenar los refuerzos solicitados, además con una postura con Fernando Felicevich.

“¿Cuál es el problema? El teléfono rojo, Marcelo Pesce, no da la autorización, ellos llevan las autorizaciones, no el director deportivo ni el técnico. Quieren enfrentar a Felicevich con la U. ¿Quién trajo a Antonio Díaz? El mismo Felicevich. Son los mismos de siempre que no autorizan. Llevan tres años haciendo las peores segundas rueda de la historia”, remató.

