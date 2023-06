Universidad de Chile se despidió de la Copa Chile 2023, eliminada por penales en los cuartos de final de la fase regional frente a O’Higgins. Cuando parecía que la U iba al alza en el primer semestre, se fue apagando y ahora debe ponerse al día contra la Católica en el suspendido Clásico Universitario.

La U aún no tiene luces de refuerzos para lo que queda del año y Mauricio Pellegrino no esconde su preocupación. Este pasado jueves en Radio Agricultura, Cristián Caamaño lanzó una bomba.

El panelista de Deportes en Agricultura aseguró que desde las sombras Azul Azul está controlada por el ex presidente de Huachipato, Marcelo Pesce. Por esta afirmación le dio un insólito consejo al entrenador de la U.

“Yo le voy a dar un consejo a Pellegrino. Ojalá lo tome. Que pida en el directorio de la U el teléfono de Marcelo Pesce. Que le diga a Michael Clark y a los directores que él tiene el teléfono de Pesce. A lo mejor ahí él le puede dar la respuesta de por qué no han llegado los refuerzos, de por qué no se han liberado dineros, de por qué él no ha autorizado la llegada de algunos jugadores”, dijo Caamaño.

Agregó que “de verdad lo digo: Pellegrino, pida el teléfono de Pesce. ¿Quién es Pesce? Es el hombre que está detrás de las decisiones futbolísticas y administrativas de Azul Azul, del grupo Sartor. Él es uno de los hombres que está detrás de las sombras”.

Cristián Caamaño sentencia que “Pesce iba a salir del clóset desde el punto de vista futbolístico si se terminaba vendiendo Huachipato. Iban a salir los Victoriano Cerda, los Marcelo Pesce y los aumentos de capital. Sospechosamente iban a aparecer como nuevos accionistas de la U. Pero como no se vendió Huachipato se tienen que mantener en las sombras. Pero por eso le digo a Pellegrino: no pierda el tiempo tocándole la puerta a Manuel Mayo o Michael Clark, llame directamente a Pesce”.