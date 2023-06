Universidad de Chile quedó eliminada en los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile tras igualar sin goles contra O’Higgins en los 90’ y caer por penales. Fue victoria 3-5 para los celestes desde los doce pasos tras el remate desperdiciado por Nicolás Guerra.

Más allá del penal atajado por Ignacio González a Guerra, en Deportes en Agricultura Cristián Caamaño sostiene que la responsabilidad de la derrota azul desde los doce pasos en culpa del DT, Mauricio Pellegrino.

“Un tema: independiente si iba o no a patear Nico Guerra, aquí hay un problema de Pellegrino. Él puede decir que designó a Guerra, pero el número uno para patear penales en la U, si no está Leandro Fernández, es Cristian Palacios. Y faltando 10 minutos no puedes sacar a tu principal pateador si sabes que seguramente se definirá por penales. No ibas a cambiar el partido con el ingreso de Jeison Fuentealba ni de Mauricio Morales sacando a Palacios”, dijo Caamaño.

El periodista agregó que “si tienes un eximio ejecutante, no preparaste la definió y sobre la marcha tienes que definir una lista, no se te puede escapar ese detalle. A tu principal rematador de penales no lo puedes sacar a 10 minutos de una definición”.

“Eso no pasa en ningún otro equipo. Para algo están los especialistas. Se le fueron penales a Maradona, pero este detalle no se te puede pasar. No saques a tu mejor jugador para los penales, mantén a los que regularmente patean penales. Quizás Nico Guerra levantó la mano y se sentía preparado para patear, perfecto si fue así por su personalidad. Pero esos detalles no se le pueden escapar a un técnico experimentado como Pellegrino”, complementó.

El momento de la U

Por otro lado, y sobre los visto en el tiempo reglamentario, Caamaño asegura que “a la U le pasó lo que le venía pasando con Pellegrino en el primer semestre. Un equipo tibio a ratos, un equipo sin gol, fundamentalmente sin ese carácter para ir a buscar el partido en los segundos tiempos como en muchas otras situaciones”.

Cristián Caamaño sentenció que “a estas alturas hay que ser un poquito más exigente con Pellegrino. No puede quedarse con el molde que no le han llegado refuerzos porque a O’Higgins tampoco le han llegado refuerzos. Y a Pellegrino no lo trajeron para dar excusas, sino que soluciones. Y hasta ahora las soluciones futbolísticas no aparecen”.