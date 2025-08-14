Es tendencia:
Copa Sudamericana

La cruel crítica que golpea a Gustavo Álvarez a pesar del triunfazo de la U sobre Independiente: “Le faltó…”

El periodista Cristián Caamaño aseguró que los azules estuvieron faltos de osadía para ir a buscar el 2-0 al tener uno más por largos minutos en el segundo tiempo.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.La U viajará a Argentina con una ventaja de apenas un gol.

U de Chile logró un buen triunfo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 al vencer por 1-0 a Independiente en el Estadio Nacional. Los azules sacaron una ventaja leve, pero ventaja por al fin al cabo, pensando en la revancha de la próxima semana en Argentina.

Pese a las buenas sensaciones que dejó esta victoria, el gusto a poco reinó en parte del medio, sobre todo considerando que el rival jugó por largos minutos en el segundo tiempo con un menos tras la expulsión de Matías Abaldo.

Con esa ventaja numérica el equipo de Gustavo Álvarez fue incapaz de aumentar su ventaja en el marcador y así cruzar la cordillera en unos días más con algo más de tranquilidad.

Esto fue cuestionado por periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura afirmó que la U estuvo falta de osadía para ir a buscar el 2-0 en los minutos finales.

“Faltó más osadía y valentía”

El comunicador partió diciendo en la señal radial luego de finalizar el partido que “la U ganó la batalla, pero falta todavía la guerra”.

“Hizo los méritos la U en el primer tiempo y sostuvo en el segundo. Creo que a la U le faltó osadía y más valentía después de la expulsión de Abaldo y quedé con gusto a poco, pero es un triunfo que le dará la confianza para la revancha”, concluyó.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universidad de Chile e Independiente?

Azules y Rojos volverán a jugar el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América. El vencedor de este cruce se enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador.

