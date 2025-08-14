U. de Chile dio el primer golpe contra Independiente en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. Aprovechando su mejor momento en el primer tiempo, los azules se pusieron en ventaja con un gol Lucas Assadi y se comienzan a ilusionar con el paso a siguiente ronda.

En la U solo quedaron sensaciones positivas. “Empezamos con algunos errores en el pase de salida, cuando lo solucionamos empezamos a ganar el mediocampo y generamos tres o cuatro situaciones de gol. Fuimos de menos a más“, destacó Gustavo Álvarez.

En la cancha, los cánticos de la hinchada de U. de Chile se hicieron sentir en apoyo al equipo. Y entre la marea de fanáticos azules aparecieron dos cuestionadas figuras del fútbol chileno.

Michael Clark, cuestionado presidente de Azul Azul, y Pablo Milad, en similar posición en la ANFP, se sentaron juntos en un palco del Estadio Nacional para ver el triunfo de los azules. La imagen de ambos llamó la atención de manera inmediata.

Michael Clark y Pablo Milad, juntos viendo a U. de Chile

No se registraron declaraciones de Michael Clark o Pablo Milad después del triunfo de U. de Chile en el Estadio Nacional. En el caso del presidente del elenco azul, la situación con la hinchada es muy complicada, tanto por su silencio como los escándalos que ha protagonizado este año.

Este mismo mes, ADM S.A. presentó una querella criminal en contra de los principales ejecutivos del grupo Sartor, entre los que está el presidente de Azul Azul. No se descarta que este problema pueda sacar a Clark del sillón principal de la concesionaria de U. de Chile.