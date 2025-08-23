Este viernes 22 de agosto se estrenó el onceavo episodio de la segunda temporada de “El Almanaque de Florete”, programa conducido por Paulo Flores y que contó con la participación de Patricio Mardones, el ex jugador formado en Universidad Católica e ídolo azul, tras la campaña de 1994.

Uno de los puntos principales de la conversación fueron los lamentables incidentes ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, tema donde el exjugador y referente azul se refirió a la violencia en el estadio.

Mardones se refiere a la barbarie de Avellaneda:

Mardones no dudó en pedir sanciones severas contra los responsables, indicando que: “Lo sucedido en Avellaneda es tétrico, debe haber una sanción ejemplar”, y agregó que los ataques no fueron accidentales. Para él, la violencia de la barra brava argentina fue planificada: “Cuando uno ve las imágenes, cuesta creer que esto no haya sido orquestado” señaló.

Ante esta situación, el referente de la U instó a los dirigentes chilenos a actuar con firmeza y hacer valer su influencia en la Conmebol. “Aquí hay que ver el peso de nuestros dirigentes a nivel Conmebol, tanto de la U como de la ANFP”, enfatizó.

Posteriormente, Mardones dirigió sus críticas directamente al presidente de Independiente, Néstor Grindetti, tras sus lamentables acciones. Al respecto, Mardones calificó su actitud como “nula sensibilidad” y más parecida a la de un “barra brava”, preocupado de los puntos más que de la tragedia en el estadio.

“El presidente de Independiente parece más un barra brava que un dirigente de club”, sentenció.

Finalmente, manifestó su apoyo a la suspensión del partido contra Everton, considerando “cómo está el ambiente”, sin embargo, señaló que sí está de acuerdo con que se juegue el próximo Superclásico, indicando que “El Superclásico es otra realidad”, concluyó.

La U y sus opciones de título

Mardones fue claro al señalar que los azules aún son candidatos al campeonato, indicando que la U “fiel a su estilo” peleará hasta el final, porque “tiene plantel“.

Su lejanía con la UC

Si bien Mardones es un hombre reconocido por la U, sus inicios futbolísticos fueron en Universidad Católica, sin embargo, reconoció: “Hoy me siento más identificado con la U que con la UC, que es mi club formador“.

El ex seleccionado chileno añadió que, a pesar de tener un carnet que lo identifica como campeón, no tuvo una invitación formal a la inauguración del Claro Arena, algo que le hubiera gustado.

