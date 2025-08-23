Ídolo de la U deja la grande por dichos contra Presidente de Independiente: “No entiende nada”

Independiente no da por perdido el partido ante Universidad de Chile. El Rojo sigue con su campaña para evitar sanciones y quedarse con el triunfo en la llave de Copa Sudamericana.

Pese a que al cuadro trasandino se le responsabiliza por el operativo de seguridad, este sábado volvieron a presentar supuestos registros para exculparse y así evitar sanciones.

En esta ocasión publicaron un extenso video donde se apunta a los hinchas de la U como los que provocaron los incidentes. Aunque en las imágenes se aprecia como los fanáticos del Rojo ingresaron a la galería de la visita y la barbarie que provocaron.

“El 20/08 quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”, expresó Néstor Grindetti tras su viaje a la Conmebo. El registro quedó en su cuenta de X junto con el video que tiene más de 40 mil reproducciones.

Reclamo contra Presidente de Independiente

Lo que colmó la paciencia de uno de los ídolos de Universidad de Chile y que apuntó directamente contra el Presidente Néstor Grindetti. “El nivel de cinismo que maneja el club es vergonzoso”, lazó de entrada Gustavo Lorenzetti.

El campeón de la Copa Sudamericana luego recalcó que “intenta desligarse de cualquier responsabilidad”. Pero luego apuntó a la maniobra tiene relación con su pasado en la política.

La crítica de Lorenzetti contra Grindetti

“No me extraña. De fútbol no entiende nada. No tiene tribuna. Es político. Este video parcial en este momento no ayuda”, lamentó el “Duende” y que justamente visitó al plantel de la U en la previa del partido disputado el miércoles 20 de agosto.

