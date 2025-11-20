Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile se juega la vida contra O’Higgins con su peor campaña como visitante

Los azules se juegan parte importante de una clasificación a Copa Libertadores, con tan sólo tres victorias como visitantes.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez no ha logrado imponer su estilo de visita.
Universidad de Chile se tiene que jugar todo en las tres fechas que le quedan en la Liga de Primera 2025, para intentar tomar el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores, en algo que compite con Universidad Católica y O’Higgins.

Justo este domingo debe visitar a los de Rancagua en el estadio El Teniente, donde también deberá luchar contra uno de los mayores problemas que ha tenido el cuadro del técnico Gustavo Álvarez.

Así lo explicó el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien detalló la gran falencia que ha tenido la U en la temporada y que ahora deberá remontar con una peligrosa estadística.

“El tema es complejo y tiene que ver con el porcentaje de rendimiento de la U en condición de visitante. Este año la U ha disputado 13 partidos, donde le quedan dos compromisos para cumplir: les falta Rancagua e Iquique”, explicó.

La única victoria como visitante fuera de Santiago la U la sumó ante La Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuáles son los números de la U como visitante en 2025?

En ese sentido, el periodista detalla que la U “Sólo ha ganado 3 partidos. Tiene tres empates y siete derrotas: con un rendimiento del 30,7%. Son 12 puntos en condición de visitante”.

Algo que queda más expuesto si se habla de los partidos que Universidad de Chile ha jugado fuera de Santiago, donde sólo suma un triunfo en la temporada de la Liga de Primera.

“Dentro de estas tres victorias como visitante que tiene la U, tiene dos en Santiago, que son Palestino en La Cisterna y Unión Española. Esto cambia fuera de Santiago con una victoria a La Calera, dos empates y cinco derrotas”, expuso..

Algo que ha marcado una diferencia en los resultados del presente torneo: “El año pasado la U fue el mejor visitante del torneo, donde ganó 11 partidos y perdió dos, empató dos. sacó 35 puntos y ahora lleva 12”.

Revisa la estadística de la U como visitante:

