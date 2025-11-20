Este sábado se vivirá un gran evento deportivo, donde se conmemorará los 25 años desde que la Selección Chilena logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney con Iván Zamorano como capitán en un equipo que fue dirigido por Nelson Acosta.

El partido contará con la presencia de históricos jugadores de distintas generaciones de la Roja quienes ya confirmaron su participación en el partido. Sin embargo, el evento titulado “Rojo Histórico” tendrá un gran ausente.

Nelson Acosta, el reconocido DT nacional no estará presente en el amistoso conmemorativo de este 22 de noviembre, debido a su estado de salud. Por este motivo, los jugadores prepararon algo especial para el entrenador.

El homenaje que prepara el fútbol chileno para Nelson Acosta

En conversación con ADN Deportes, Iván Zamorano se refirió al aniversario de la hazaña de la Roja en Australia y la importancia que tuvo Acosta en el logro. “Todo equipo que busca un sueño, necesita un guía, y nuestro guía fue don Nelson Acosta”.

“Él forma parte fundamental de este logro. Siempre digo que los homenajes hay que hacerlos en vida, y don Nelson merece uno. El sábado le haremos un homenaje, lamentablemente él no podrá participar por temas de salud, pero va a estar su familia. Siempre estaré agradecido de lo que él nos entregó a todos”.

En la misma línea, se refirió al fallecimiento del ex DT de la Selección Chilena, Xabier Azkargorta. “Es uno de los tantos filósofos del fútbol, con una visión clara de lo que significa este deporte, con un profesionalismo feroz”.

Nelson Acosta será el gran ausente de Rojo Histórico /Photosport

“Se fue un muy buen entrenador y una bellísima persona. Creo que, en el momento que estuvo en Chile, no se le valoró como todos hubiéramos querido, sin embargo, para los que tuvimos la suerte de trabajar con él, nos dejó una huella muy bonita”.

¿Cuándo es Rojo Histórico?

El evento se realizará este sábado 22 de noviembre en el Estadio Bicentenario de la Florida, desde las 19:30 horas, Chilevisión transmitirá por su señal abierta y sus plataformas digitales.

