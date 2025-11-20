La selección chilena ha tenido un vacío en cuanto a goleadores en los últimos años y si bien hay algunos candidatos a ser el ‘9’ de La Roja, Iván Zamorano quiere a uno que no es convocado.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tuvieron una positiva gira por Rusia, donde vencieron a la selección local y a Perú. La Roja intenta enfocarse en el proceso hacia la Copa del Mundo del 2030, para lo cual necesitará un delantero temible en ataque.

El ‘9’ que quiere Iván Zamorano

En los últimos amistosos, Gonzalo Tapia y Ben Brereton fueron los delanteros que anotaron. Alexander Aravena también sumó importantes minutos, aunque no pudo llegar a la red. Ninguno de los tres mencionados en un delantero neto de área. De hecho, el nacido en Inglaterra ha jugado hasta de extremo izquierdo en la Championship.

Luego de la salida de Eduardo Vargas de la selección, La Roja ha carecido de un goleador confiable. De hecho, en las últimas nóminas de Nicolás Córdova ni siquiera ha aparecido un delantero centro. Iván Zamorano en conversación con RedGol, comentó este escenario y candidateó a un cuestionado jugador.

“Lo que pasa es que cuando pensamos en un ‘9’ natural, porque (Alexander) Aravena para mí es un extraordinario jugador, pero no es un ‘9’. Ben Brereton tiene el ADN europeo, pero tampoco me parece que es un ‘9’. Creo que cuando hablamos de un ‘9’ natural, puede ser un Damián Pizarro“, indicó Zamorano.

Damián Pizarro juega en Le Havre de Francia. Imagen: Archivo

Pizarro no ha logrado consolidarse en el fútbol europeo y solo suma 2 partidos en Le Havre A. C. de Francia, donde está cedido desde Udinese. En La Roja tiene un partido oficial en 2023, por lo que Bam-Bam le pone tarea al delantero de 20 años.

“Todavía tiene tiempo para madurar, para tratar de complementar lo bueno que tenía jugando en Chile, ahora en el extranjero, pero tiene que jugar, tiene que madurar. Tiene que tratar de avanzar en todo lo que conlleva a tener esa experiencia necesaria para que el día de mañana podamos pensar que puede ser el ‘9’ natural de Chile”, cerró el pichichi con Real Madrid.