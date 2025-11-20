Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¿Dónde ver Rojo Histórico? Transmisión por TV y ONLINE del partido conmemorativo de la Selección

El esperado partido que conmemora 25 años desde el histórico bronce de la roja en los Juegos Olímpicos contará con la participación de históricos jugadores de distintas generaciones.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El canal que transmitirá el esperado evento "Rojo Histórico".
El canal que transmitirá el esperado evento "Rojo Histórico".

Este sábado se vivirá un gran esperado duelo protagonizado por grandes figuras de la Selección Chilena que lleva como título “Rojo Histórico”, este evento reunirá a leyendas del fútbol nacional de distintas generaciones, quienes se enfrentarán al equipo olímpico que obtuvo el bronce en Sídney 2000.

A 25 años de la gran hazaña, el evento contará con la participación de referentes como Iván Zamorano, Rafael Olarra y Sebastián “Chamagol” González.

¿Dónde ver en TV y Online el partido Rojo Histórico?

Este sábado 22 de noviembre, desde las 19:30 horas, Chilevisión transmitirá por su señal abierta y sus plataformas digitales un imperdible partido entre un combinado de históricos de la Roja, denominado Rojo Histórico, quienes bajo la capitanía de Iván Zamorano, conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Iván Zamorano estalla por el estado del fútbol chileno: “Miro la selección y no hay un 9”

ver también

Iván Zamorano estalla por el estado del fútbol chileno: “Miro la selección y no hay un 9”

Los jugadores confirmados para el partido Rojo Histórico

El duelo se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, contará con la presencia de figurasd e distintas épocas.

Además de “Bambam”, también participarán Nelson Tapia, Pedro Reyes, Rafael Olarra, Sebastián “Chamagol” González, Cristián Álvarez, Pablo Contreras, Reinaldo Navia y Jorge Valdivia.

Ellos se enfrentarán a jugadores como David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Esteban Paredes y José “Pepe” Rojas, entre otros.

Publicidad

Este esperado encuentro, además del partido, tendrá música en vivo, concursos y sorpresas para los asistentes en la jornada que conmemora la gran hazaña.

Lee también
La condición para que Valdivia juegue el partido de leyendas de la Roja
Chile

La condición para que Valdivia juegue el partido de leyendas de la Roja

Jorge Valdivia vuelve a la cancha en amistoso de selecciones chilenas
Selección Chilena

Jorge Valdivia vuelve a la cancha en amistoso de selecciones chilenas

Fue compañero de Valdivia, le anotó a Colo Colo y va por la Sudamericana
Copa Sudamericana

Fue compañero de Valdivia, le anotó a Colo Colo y va por la Sudamericana

La decisión de Honduras con Reinaldo Rueda tras el fracaso y su llanto desconsolado
Internacional

La decisión de Honduras con Reinaldo Rueda tras el fracaso y su llanto desconsolado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo