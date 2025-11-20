Este sábado se vivirá un gran esperado duelo protagonizado por grandes figuras de la Selección Chilena que lleva como título “Rojo Histórico”, este evento reunirá a leyendas del fútbol nacional de distintas generaciones, quienes se enfrentarán al equipo olímpico que obtuvo el bronce en Sídney 2000.

A 25 años de la gran hazaña, el evento contará con la participación de referentes como Iván Zamorano, Rafael Olarra y Sebastián “Chamagol” González.

¿Dónde ver en TV y Online el partido Rojo Histórico?

Este sábado 22 de noviembre, desde las 19:30 horas, Chilevisión transmitirá por su señal abierta y sus plataformas digitales un imperdible partido entre un combinado de históricos de la Roja, denominado Rojo Histórico, quienes bajo la capitanía de Iván Zamorano, conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Los jugadores confirmados para el partido Rojo Histórico

El duelo se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, contará con la presencia de figurasd e distintas épocas.

Además de “Bambam”, también participarán Nelson Tapia, Pedro Reyes, Rafael Olarra, Sebastián “Chamagol” González, Cristián Álvarez, Pablo Contreras, Reinaldo Navia y Jorge Valdivia.

Ellos se enfrentarán a jugadores como David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Esteban Paredes y José “Pepe” Rojas, entre otros.

Este esperado encuentro, además del partido, tendrá música en vivo, concursos y sorpresas para los asistentes en la jornada que conmemora la gran hazaña.