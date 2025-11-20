Para nadie es sorpresa que se hable de una crisis en el fútbol chileno. Más allá de los grandes problemas de nuestra liga, la Roja acumula tres procesos consecutivos sin poder ir a Mundial, y las selecciones juveniles vienen de fracasar en los Mundiales Sub 20 y Sub 17.

Es por eso que, en diálogo con RedGol, Iván Zamorano hizo un análisis del momento que vivimos a nivel futbolístico y entregó su visión de cómo se puede solucionar este problema.

“El fútbol chileno siempre está en crisis, pero más que futbolísticamente, ahora está en crisis con el entorno: infraestructura, seguridad, no nos ponemos de acuerdo porque unos van para un lado y otros para otros. Debemos ponernos de acuerdo para que se resuelvan problemas y así el futbolista en la cancha le dé un espectáculo a la gente, la gente quiere ver fútbol“, dijo.

“Mira el Mundial Sub 20 que entusiasmó a la gente. Nadie hizo desmanes, nadie se metió a la cancha. No analicemos solamente la cancha, también el entorno, que le hace muy mal al fútbol chileno. Se puede hacer un cambio radical para ser protagonistas en todo el mundo”, reflexionó.

“El primer paso es darnos cuenta de que de verdad se debe hacer un proyecto de fútbol formativo, así seremos más competitivos. Darle importancia con buenos entrenadores, con un seguimiento no solo en Santiago, sino que en todo Chile de jugadores”, señaló Iván Zamorano.

“Miro la selección y no hay un 9, ¿por qué pasa eso, si siempre hemos tenido goleadores, buenos jugadores? Eso es porque se cerró el entorno. Pensando a largo plazo hay que abrirlo y enfocarse en el fútbol formativo”, concluyó.