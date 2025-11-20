Daniel Aránguiz reveló en el programa “Sígueme” como Jorge Valdivia se salvó de volver al arresto domiciliario total, luego de que se indicó que el exfutbolista no cumplió en tres oportunidades con la fiscalización de Carabineros.

Según reveló la panelista de TV, el ex Colo Colo todo quedó aclarado gracias a un registro audiovisual. “No hay incumplimiento, porque Jorge tiene cámaras. Y como tiene cámaras y tiene cómo demostrar que sí llegó a tal hora y no salió más de su casa, mantienen las medidas”.

¿Estará Jorge Valdivia en Rojo Histórico?

Tras esto se desestimó la petición del Ministerio Público de que el futbolista regresara al arresto domiciliario total, por lo que podrá estar presente en el evento deportivo “Rojo histórico”.

El amistoso reunirá a exjugadores de la Selección Chilena de distintas generaciones conmemoraran los 25 años desde que la Roja obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney.

ver también La condición para que Jorge Valdivia juegue el partido de leyendas pese a arresto domiciliario nocturno

Los jugadores que estarán presentes en el evento deportivo

Entre los confirmados se encuentran el capitán de aquella selección, Iván Zamora, y también icónicas figuras de la Roja como Nelson Tapia, Pedro Reyes, Rafael Olarra, Sebastián “Chamagol” González, Cristián Álvarez, Pablo Contreras, Reinaldo Navia y Jorge Valdivia.

Ellos se enfrentarán a jugadores como David Pizarro, Matías Fernández, Jean Beausejour, Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara, Milovan Mirosevic, Esteban Paredes y José “Pepe” Rojas, entre otros.

Publicidad