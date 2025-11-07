Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Partido de Leyendas

La condición para que Jorge Valdivia juegue el partido de leyendas pese a arresto domiciliario nocturno

Jorge Valdivia fue confirmado en el partido de leyendas de la Roja, pero su presencia será limitada por su arresto domiciliario nocturno.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Valdivia debe cumplir arresto domiciliario nocturno
© DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILEJorge Valdivia debe cumplir arresto domiciliario nocturno

El anuncio de la participación de Jorge Valdivia en el partido “Rojo Histórico”, el encuentro por los 20 años del bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, sorprendió a todos. El Mago enfrentará a los medallistas el sábado 22 de noviembre en La Florida.

Rojo Histórico: medallistas olímpicos y campeones de América cara a cara en inédito encuentro“, informó la organización, que confirmó la presencia del ex volante entre los ganadores de la Copa América.

El ex jugador de Colo Colo y Palmeiras se ha mantenido alejado del ojo público al enfrentar dos denuncias por violación. Hace solo unas semanas, se especuló que volvería a prisión preventiva luego de que una de sus denunciantes lo acusara de quebrantar su orden de alejamiento.

En esa audiencia, se confirmó que se mantuvo el arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia y se amplió el plazo de investigación en 70 días. Y es esta medida cautelar la que pone una condición para que pueda participar en el partido de las selecciones históricas este mes.

Jorge Valdivia vuelve a la cancha: se enfrentarán en La Florida dos históricas generaciones de La Roja

ver también

Jorge Valdivia vuelve a la cancha: se enfrentarán en La Florida dos históricas generaciones de La Roja

Jorge Valdivia jugará el partido de leyendas de la Roja, pero…

Según LUN, Jorge Valdivia solo jugará el primer tiempo del partido de leyendas en el Bicentenario de La Florida. Como el encuentro empieza a las 20:00 horas, el exseleccionado disputará 45 minutos para cumplir con su privación de libertad desde las 22:00 horas.

Rafael Olarra, productor del espectáculo, confirmó que “por supuesto que está todo conversado en relación con las condiciones en que él pueda participar“.

Publicidad
Lee también
Escándalo: Revelan caso de amaño de partidos y casas de apuestas
Chile

Escándalo: Revelan caso de amaño de partidos y casas de apuestas

Explican por qué Colo Colo debe hacerle la cruz a Gabriel Arias
Colo Colo

Explican por qué Colo Colo debe hacerle la cruz a Gabriel Arias

El triste lamento de Everton por duro castigo que los deja sin público
Chile

El triste lamento de Everton por duro castigo que los deja sin público

El inesperado gesto de Vidal con un niño hincha de U. de Chile
Vidal

El inesperado gesto de Vidal con un niño hincha de U. de Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo