El anuncio de la participación de Jorge Valdivia en el partido “Rojo Histórico”, el encuentro por los 20 años del bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, sorprendió a todos. El Mago enfrentará a los medallistas el sábado 22 de noviembre en La Florida.

“Rojo Histórico: medallistas olímpicos y campeones de América cara a cara en inédito encuentro“, informó la organización, que confirmó la presencia del ex volante entre los ganadores de la Copa América.

El ex jugador de Colo Colo y Palmeiras se ha mantenido alejado del ojo público al enfrentar dos denuncias por violación. Hace solo unas semanas, se especuló que volvería a prisión preventiva luego de que una de sus denunciantes lo acusara de quebrantar su orden de alejamiento.

En esa audiencia, se confirmó que se mantuvo el arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia y se amplió el plazo de investigación en 70 días. Y es esta medida cautelar la que pone una condición para que pueda participar en el partido de las selecciones históricas este mes.

Jorge Valdivia jugará el partido de leyendas de la Roja, pero…

Según LUN, Jorge Valdivia solo jugará el primer tiempo del partido de leyendas en el Bicentenario de La Florida. Como el encuentro empieza a las 20:00 horas, el exseleccionado disputará 45 minutos para cumplir con su privación de libertad desde las 22:00 horas.

Rafael Olarra, productor del espectáculo, confirmó que “por supuesto que está todo conversado en relación con las condiciones en que él pueda participar“.

