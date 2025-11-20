Universidad de Chile atraviesa un escándalo de proporciones en medio del histórico castigo y multa impuesto por la Comisión para el Mercado Financiero a Michael Clark, presidente de Azul Azul y por consiguiente mandamás en el Chuncho.

Desde la CMF argumentan chanchullos de Clark por intermedio de Sartor, incluidas triangulaciones para adquirir la propiedad de la concesionaria de la U. Desde la casa de estudios, la rectora, Rosa Devés, aseguró que están muy pendientes de la polémica.

Con este nuevo escándalo en el manejo de Clark, Sartor y Azul Azul, los hinchas del Club Universidad de Chile vuelven a encontrarse con el fantasma de perder los escudos del Chuncho y la misma U, incluido el nombre.

Sin embargo, Héctor Humeres, director de Azul Azul como representante de la casa de estudios de Universidad de Chile, pone paños fríos y tranquilidad para los hinchas y fanáticos del Chuncho.

ver también La amenaza de la casa de estudios al club por sanción a Michael Clark: “Estamos pendientes…”

¿La U puede quedarse sin escudos ni nombre? No, por su hinchas, historia e importancia

Consultado por el riesgo de que la universidad le quite los emblemas al club, fue tajante dejando claro que la casa de estudios vela por sus intereses y valores, pero siempre consiente de la importancia y trascendencia que significa el club de fútbol profesional para el deporte nacional y el país propiamente tal.

“Eventualmente puede invocarlo la universidad (quitar los símbolos y nombres) con un recurso arbitral, porque pertenecen a la casa de estudios, es ella quien permite su utilización. Creo que lo importante acá es que la casa de estudios va a resguardar siempre el uso de los símbolos y emblemas como corresponde, pero no tiene ningún interés en causar un daño al fútbol profesional chileno“, dijo Humeres en Deportes en Agricultura.

Publicidad

Publicidad

Desde la casa de estudios de Universidad de Chile ponen tranquilidad para los hinchas por el vínculo, escudos y emblemas de la U tras explotar el escándalo de Clark en Azul Azul.

Agrega que la casa de estudios “sabe la importancia, trayectoria que tiene y lo que ha representado el Club Universidad de Chile para el fútbol profesional. Llevamos años en esto, mi padre también fue dirigente deportivo de este club hace muchos años atrás”.

“Sabemos el empeño y esfuerzo que se ha hecho en el club por dirigentes y académicos anteriormente, que dieron todo su tiempo y ganas para que este club fuera grande. Hay un vínculo muy estrecho entre la universidad y el club profesional. Yo no vislumbro que eso se vaya a romper“, complementó.

Publicidad

Publicidad

ver también Mauricio Pinilla dispara contra Clark en Azul Azul y U de Chile: “Por algo la CMF pone este castigo”

Héctor Humeres sentencia que “podrá haber diferencias, pero habrá que zanjarlas y hacer todo lo pertinente para resguardar los derechos de la universidad y que estos no sea vulnerados, pero yo no veo que en ningún instante que este vínculo profundo entre la universidad y el fútbol profesional se vaya a romper. Pierdan cuidado los hinchas del club que nosotros, los directores que estamos ahí, velamos porque los valores estén resguardados, porque es nuestro deber“.