Universidad de Chile

La tajante decisión de Gustavo Álvarez por su continuidad en U de Chile: “Hay un 1% de…”

El técnico tiene contrato por todo 2026, pero según un periodista ya tiene tomada la determinación de dar un paso al costado.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez podría vivir su despedida de U de Chile.
La continuidad del técnico Gustavo Álvarez en Universidad de Chile es todo un misterio con el fin de temporada que se acerca rápidamente, pese a que tiene contrato por todo 2026.

Diferencias con la dirigencia de Azul Azul han puesto al argentino en las posibles salidas del equipo, donde ahora confirman que el fin de su proceso está más cerca que nunca.

Fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien en el programa “No es para tanto” de TNT Sports, quien puso sobre la mesa un detalle sobre Álvarez que dejó sorprendidos a todos en el panel.

“Hay un 1% de posibilidades que eso pase”, se refirió cuando se hablaba que la U podía seguir creciendo de la mano de Gustavo Álvarez, lo que dejó a todos con el asombro.

Gustavo Álvarez tendría decidido dejar la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

¿Gustavo Álvarez no seguirá en U de Chile?

El periodista asegura que el proceso de Gustavo Álvarez al mando vivirá sus dos últimos partidos, salvo que cambie todo en la dirigencia de Universidad de Chile: “Tengo prácticamente claro que Álvarez no va a seguir, salvo que pase algo increíble”.

“Él se quiere ir, pasaron muchas cosas que llevaron a que corte relaciones. En esto hay que dejar un margen, puede existir una última conversación donde lo garanticen algo, mejores condiciones, garantías con refuerzos lo pueden hacer cambiar de opinión”, precisó.

En ese sentido, muchos hablan de que Paqui Meneghini puede ser una opción, donde, más allá de confirmar, dejó en claro que una vez ya estuvo bastante cerca de arribar a la U.

“Lo que dije fue que en un momento cando fueron a buscar a Álvarez estaba dentro de las posibilidades Paqui Meneghini, no estoy diciendo que ahora lo será”, precisó.

