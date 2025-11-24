Universidad de Chile consiguió un triunfo clave ante O’Higgins en Rancagua y uno de los más felices era Gustavo Álvarez. Claro, el DT tiene una particular historia con los celestes.

El solitario gol de Maximiliano Guerrero bastó para que el Romántico Viajero venciera por 1-0 en El Teniente. Con la victoria, los Azules le quitaron el tercer puesto al Capo de Provincia y ahora es el Bulla el equipo que iría a la Copa Libertadores 2026. Solo restan dos fechas.

Álvarez solo es felicidad ante O’Higgins

O’Higgins ha realizado una buena campaña de la mano de Francisco “Paqui” Meneghini y había ilusión en Rancagua con poder doblegar a Universidad de Chile. Sin embargo, no hubo caso. Los números demuestran que ante Gustavo Álvarez, parecieran no tener oportunidad.

Álvarez se ha transformado en la bestia negra del Capo de Provincia y en la Región de O’Higgins no lo quieren ver ni en pintura. Desde el arribo del DT al fútbol chileno ha enfrentado a los Celestes en seis oportunidades, cosechando seis triunfos. Lo más increíble es que ni siquiera le han anotado.

En 2023 al mando de Huachipato se midió dos veces ante O’Higgins, con triunfo 1-0 en Rancagua y 2-0 en Talcahuano. Ya en 2024 con el buzo de Universidad de Chile la historia no cambió: 1-0 en Santiago, 4-0 en Rancagua. Este 2025 ratificó su supremacía y los derrotó 6-0 en el Estadio Nacional y el reciente 1-0 en El Teniente.

Futbol, O'Higgins vs Universidad de Chile. Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero, izquierda, celebra tras marcar un gol contra O'Higgins durante el partido de primera division disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile. 23/11/2025 Andres Pina/Photosport

La victoria de este domingo podría ser la más importante, ya que por ahora le está dando los pasajes a la Copa Libertadores a Universidad de Chile, mientras el Capo de Provincia tendría que ir a la Copa Sudamericana. Todavía restan dos fechas y todo puede pasar en la Liga de Primera.