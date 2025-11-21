Lo suspendieron dos veces por doping, vuelve a lo grande en Santiago y elimina al primer sembrado

En las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo se está realizando el M15 de Santiago, certamen en que las principales promesas del tenis chileno buscan sumar puntos.

Varios jugadores jóvenes participaron del torneo, entre ellos uno de los que llamó la atención fue Bautista de la Peña, hijo de Horacio de la Peña y que sumó su primer punto ATP.

Pero también llamó la atención la presencia del ya experimentado Bastián Malla (1.132), quien demuestra que todavía tiene tenis para entregar tras dos castigos por doping.

ver también Bautista de la Peña hace historia: gana su primer punto ATP y logra tremendo récord

Bastián Malla a semifinales del M15 de Santiago

Bastián Malla, cuyo mejor puesto en el ránking ATP fue el 362°, fue castigado en 2022 por doping tras dar positivo a marihuana en un control antidopaje.

El zurdo volvió a la actividad a inicios de 2026, sin embargo, no dio aviso a la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) de su retorno a las canchas, lo que tenía que haber hecho en julio de 2024, por lo que volvieron a castigar por seis meses más.

Bastián Malla va por la final del M15.

Publicidad

Publicidad

Malla regresó a la actividad en septiembre pasado, pero esta semana está logrando sus mejores presentaciones, porque este viernes clasificó a las semifinales del M15 de Santiago.

El antofagastino venció en cuartos de final al primer sembrado del torneo, el estadounidense Felix Corwin (702°), al que batió por 6-3 y 7-6 (9).

En semifinales Bastián Malla se medirá ante el chileno Benjamín Torrealba (891°), mientras que el otro duelo será entre el también nacional Daniel Núñez (790°) y el mexicano Rodrigo Alujas (750°).

Publicidad

Publicidad