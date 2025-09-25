Alejandro Tabilo volvió a saltar a una cancha tras haber conseguido hace dos días el título en el ATP de Chengdú, en China. Esta vez lo hizo en el ATP 500 de Tokio ante un viejo conocido del tenis chileno, el belga Zizou Bergs (45°).

El primet set fue muy favorable para el tenista nacional, que partió quebrándole rápidamente al europeo. Repitió en la segunda manga y logró llevarse con comodidad el set por 6-1.

Luego Tabilo quebró en el tercer juego del segundo set. Parecía encaminado a una nueva victoria, pero le rompieron de inmediato y todo se definió en el tie break, en el que Bergs fue más efectivo y ganó 7-2.

Definición del partido de Tabilo y Bergs

El set decisivo fue nuevamente muy electrizante, pues ambos jugadores sacaron muy bien y mantuvieron su saque hasta el tie break.

Tabilo cayó en el ATP de Tokio ante Bergs

Ahí Bergs llegaba con la ventaja sicológica de haber vencido recién a Tabilo, mientras que el chileno debía recordar el que jugó contra Lorenzo Musetti que le permitió llevarse el título en China.

El que tuvo mayor sangre fría en esa instancia fue Bergs, quien se puso rápidamente 3-0 arriba y luego mantuvo la ventaja, por lo que logró llevarse el desempate para cerrar el partido por 1-6, 7-6(2) y 7-6(4) en una batalla muy reñida.

El desafío para ahora será mayúsculo para el belga, pues deberá enfrentarse al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que venció con comodidad por 6-4 y 6-2 a Sebastián Báez, de Argentina.

Tabilo, en tanto, podrá descansar algunos días luego de que enrielara final de challenger y el título en Chengdú en China antes de este encuentro en Japón.

