Desde Estados Unidos, donde está radicado hace años, Marcelo Ríos ha vuelto a mostrarse activo en redes sociales con particulares publicaciones. Pero para sorpresa de todos, ahora envió un video contando su historia en el tenis.

Con emoción en su relato, el Chino envió un saludo a Chile y a los organizadores de la Copa Milo. El tradicional torneo que lo lanzó a ser posterior figura, este año volvió para hacer jugar a futuras promesas del tenis.

“Volvió la Copa Milo, era un torneo muy importante para nosotros cuando éramos juveniles, era como un salto al profesionalismo”, partió diciendo el ex número uno del mundo.

Marcelo Ríos y su mensaje a las próximas figuras

Marcelo Ríos dejó en claro que la Copa Milo fue clave para posteriormente tener experiencia y romperla en el circuito. Por ello, agradeció a la organización por devolver la acción en Chile.

“Tuve la posibilidad de ganar dos veces la Copa Milo y muchos jugadores que están hoy entre los mejores del mundo vinieron a jugar ese torneo”, alentó el zurdo, destacando la importancia del certamen.

Por ello y para sorpresa de todos, Marcelo Ríos celebró que “es una gran noticia de que vuelva el torneo, ver jugadores juveniles de buen nivel que serán grandes jugadores”.

“Los felicito por devolverle a Chile el torneo Milo y les deseo lo mejor”, cerró, en un inusual video tras sus últimas polémicas personales, ya radicado en Estados Unidos pero siempre dando que hablar en nuestro país.

El mensaje del “Chino”: