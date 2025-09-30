Carlos Alcaraz toma una decisión que impacta al mundo tras ser campeón: “Siento mucho…”

La temporada 2025 de Carlos Alcaraz (1° del mundo) está siendo esplendorosa y este martes volvió a ganar un título, tras coronarse en el ATP 500 de Tokio.

El español demostró su calidad y venció al estadounidense Taylor Fritz (5°) por 6-4 y 6-4, para así seguir dominando en la temporada como el mejor jugador del planeta.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el número 1 del mundo, debido a que anunció que no jugará el próximo torneo, el Masters 1000 de Shanghai.

ver también El jugoso botín que Tabilo ya asegura tras meterse al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Carlos Alcaraz se baja del Masters 1000 de Shanghai

Carlos Alcaraz tuvo una fuerte torcedura durante su partido ante Sebastián Báez en Tokio, de hecho muchos pensaron que se bajaba de los octavos de final, pero siguió jugando y fue campeón, aunque aquello trajo consecuencias.

El número 1 del planeta publicó un mensaje en sus redes sociales, donde contó que no jugará en el certamen chino: “siento mucho anunciar que no podré jugar este año”.

Carlos Alcaraz ganó Tokio. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a la increíble afición de Shanghai. ¡Espero volver pronto y ver a mis aficionados chinos el año que viene!”, contó el español.

De esta forma, Jannik Sinner se alza como el máximo candidato a ganar el Masters de Shanghai tras la decisión de Carlos Alcaraz.