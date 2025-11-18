La Copa Davis recibe su último golpe: se baja Carlos Alcaraz

Un cierre de temporada muy duro protagonizó el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien perdió en el partido decisivo de la ATP Finals ante Jannik Sinner (2°).

El español no pudo ante el italiano, que se hace fuertes en canchas rápidas bajo techo, y perdió la final por 7-6 (4) y 7-5.

Alcaraz mostró problemas físicos durante el partido con Sinner, los cuales le traen consecuencias, ya que no podrá jugar en las Finales de la Copa Davis.

Carlos Alcaraz se baja de la Copa Davis

Carlos Alcaraz iba a ser el gran líder de España en los cuartos de final de la Copa Davis ante República Checa, sin embargo, una lesión lo sacó de competencia.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…”, explicó el número 1 del mundo en sus redes sociales.

España, capitaneado por David Ferrer, queda muy mermado para la serie con los checos y tendrá que arreglarse con Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

España se medirá con República Checa y el ganador chocará en semifinales contra Argentina o Alemania. El otro lado del cuadro lo componen Italia vs Austria y Francia ante Bélgica.