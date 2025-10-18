Menos de 24 horas. Ese será el tiempo que estará Gianni Infantino, presidente de la FIFA a nuestro país, donde presenciará en primera fila la Final del Mundial Sub 20 Chile 2025 entre Argentina y Marruecos. Una visita que esperaba con ganas Pablo Milad.

No es para menos. Fue el dirigente de origen suizo quien le dio una mano al timonel de la ANFP para albergar la cita planetaria, y si bien le dejó plantado para la ceremonia inaugural, dirá presente en el Estadio Nacional para la clausura del torneo.

Pero no será lo único que realizará Infantino en Chile. Según reveló el diario La Tercera, apenas ponga un pie en suelo nacional, el mandamás del fútbol mundial tendrá una agenda cargada de actividades, entre ellas un lujoso almuerzo organizado por Milad.

La intensa agenda de Gianni Infantino en Chile

El matutino confirmó que el directivo llegará a primera hora de este domingo al Aeropuerto Internacional de Santiago, donde saldrá por el sector de protocolo, para dirigirse hasta la sede de la ANFP, lugar donde se hará la inauguración del Centro de Alto Rendimiento José Sulantay. Eso será al mediodía.

Posterior al evento, se llevará a cabo en la Viña Cousiño un almuerzo de lujo, con Infantino como invitado de honor, donde sólo fueron únicamente invitados los presidentes de los 32 clubes chilenos. El costo por persona para esa comida es de $110 mil pesos, y será cubierto por la ANFP.

Luego de este convite, habrá una reunión express entre el presidente de la FIFA y Milad, previo a trasladarse hasta el Estadio Nacional, donde ambos estarán juntos en el palco de honor para ver la Final del Mundial Sub 20. En la instancia, también estará Alejandro Domínguez, mandamás de Conmebol.

¿Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20?

El encuentro definitorio por el título, que enfrentará a las selecciones de Argentina y Marruecos, se disputará este domingo 19 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.