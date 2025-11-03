Miguel Ramírez calienta la final que tiene ante el equipo de sus amores: “Contra Colo Colo vamos a…”

Coquimbo Unido es el campeón de la Liga de Primera, sin embargo, aún resta mucho por definir en las cuatro fechas que le quedan al fútbol chileno.

La clasificación a los torneos internacionales y los dos equipos que bajan a la Liga de Ascenso son las situaciones que aún no se resuelven, por lo que los 12 puntos que quedan en disputa son fundamentales.

Un duelo de necesitados se jugará este sábado, porque Unión Española recibe a Colo Colo en Santa Laura. Los hispanos necesitan ganar para seguir en Primera y los albos para acceder a la Copa Sudamericana.

Miguel Ramírez anticipa el partido con Colo Colo

Unión viene de sumar un mal punto ante Everton en Viña del Mar, ya que estuvo gran parte con un jugador más en la cancha por la expulsión de Álvaro Madrid a los 28 minutos, y no lo aprovechó. Fue un 0-0 en Sausalito.

Ahora el cuadro de colonia se mide con los albos, partido muy especial para su entrenador Miguel Ramírez, puesto que es de conocimiento público que es hincha de Colo Colo.

Pese a lo anterior, el Cheíto promete que sus jugadores van a realizar un gran encuentro ante el Cacique en el estadio Santa Laura.

Unión Española no le pudo ganar a Everton. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Contra Colo Colo vamos a sacar lo mejor. Vamos a mejorar la fineza cuando estábamos en ataque. Hoy en una cancha espectacular fallamos mucho. Tenemos que mejorar contra un equipo que comete pocos errores. Ellos juegan a dos toques y por eso nosotros debemos mejorar nuestra faceta en el juego”, dijo el DT.

Una verdadera final se jugará en Independencia, tanto en la lucha por las copas como por la permanencia…

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.