Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Piden que Arturo Vidal sufra la misma suerte que Esteban Pavez en Colo Colo: “No puede volver…”

El volante no jugó ante Ñublense por problemas físicos y señalan que es mejor que no vuelva a ser titular en los albos.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal no jugó ante Ñublense por lesión.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTArturo Vidal no jugó ante Ñublense por lesión.

Colo Colo se acordó de ganar y este sábado sumó una importante victoria ante Ñublense, que lo mantiene en la pelea en la Liga de Primera.

Los albos siguen en la disputa para clasificar a la Copa Sudamericana, todo gracias al triunfo en Chillán, donde ganó mediante el solitario tanto de Vicente Pizarro.

Uno de los grandes ausentes en Colo Colo fue Arturo Vidal, quien no jugó ante Ñublense por encontrarse lesionado y no fue ni al banco de suplentes.

Ya son 7: Los jugadores de Colo Colo que dejarán el plantel a fin de año

ver también

Ya son 7: Los jugadores de Colo Colo que dejarán el plantel a fin de año

Juan Cristóbal Guarello pide que Arturo Vidal no sea titular en Colo Colo

La ausencia de Arturo Vidal no le pesó a Colo Colo, de hecho, tuvo más dinamismo en la mitad de la cancha y superó a Ñublense en Chillán.

La situación del volante fue analizada por Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong dijo que el ex Juventus tiene que correr la misma suerte que Esteban Pavez, es decir, perder la titularidad.

Vidal no puede volver a ser titular. El mediocampo Alarcón, Pizarro, Méndez tiene otra dinámica. Vidal puede entrar un rato, pero no puede ser titular. No jugó porque estaba lesionado”, dijo el comentarista.

Publicidad
Le dicen a Fernando Ortiz que Vidal tiene que ser suplente en Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Le dicen a Fernando Ortiz que Vidal tiene que ser suplente en Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“No vamos a decir que Colo Colo hizo un partido guau contra Ñublense, pero en el mediocampo fue otro equipo. Yo creo que si tiene, porque hasta el momento no ha demostrado mucho carácter mi amigo Fernando Ortiz, si tiene pelotas en el partido ante Unión Española tiene que mantener el mediocampo”, agregó.

Por último, Guarello señaló que “no tiene sentido cambiar el equipo para meter a Vidal porque el otro huevón se acabrona, ya está, alguien tiene que actuar con cierto realismo en Colo Colo”.

Publicidad
Cada vez más cerca: Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales en 2026

ver también

Cada vez más cerca: Colo Colo puede dejar a la U sin copas internacionales en 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.

Lee también
Los 7 jugadores que se despedirían de Colo Colo a fin de año
Colo Colo

Los 7 jugadores que se despedirían de Colo Colo a fin de año

Fernando Ortiz le responde a las quejas de Esteban Pavez en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz le responde a las quejas de Esteban Pavez en Colo Colo

Fernando Ortiz toma una desesperada medida en Colo Colo
Colo Colo

Fernando Ortiz toma una desesperada medida en Colo Colo

¡Esteban Paredes suma a goleador chileno a Fiebre de Baile!
Noticias

¡Esteban Paredes suma a goleador chileno a Fiebre de Baile!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo