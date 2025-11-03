Piden que Arturo Vidal sufra la misma suerte que Esteban Pavez en Colo Colo: “No puede volver…”

Colo Colo se acordó de ganar y este sábado sumó una importante victoria ante Ñublense, que lo mantiene en la pelea en la Liga de Primera.
Los albos siguen en la disputa para clasificar a la Copa Sudamericana, todo gracias al triunfo en Chillán, donde ganó mediante el solitario tanto de Vicente Pizarro.
Uno de los grandes ausentes en Colo Colo fue Arturo Vidal, quien no jugó ante Ñublense por encontrarse lesionado y no fue ni al banco de suplentes.
Juan Cristóbal Guarello pide que Arturo Vidal no sea titular en Colo Colo
La ausencia de Arturo Vidal no le pesó a Colo Colo, de hecho, tuvo más dinamismo en la mitad de la cancha y superó a Ñublense en Chillán.
La situación del volante fue analizada por Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong dijo que el ex Juventus tiene que correr la misma suerte que Esteban Pavez, es decir, perder la titularidad.
“Vidal no puede volver a ser titular. El mediocampo Alarcón, Pizarro, Méndez tiene otra dinámica. Vidal puede entrar un rato, pero no puede ser titular. No jugó porque estaba lesionado”, dijo el comentarista.
Le dicen a Fernando Ortiz que Vidal tiene que ser suplente en Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport
“No vamos a decir que Colo Colo hizo un partido guau contra Ñublense, pero en el mediocampo fue otro equipo. Yo creo que si tiene, porque hasta el momento no ha demostrado mucho carácter mi amigo Fernando Ortiz, si tiene pelotas en el partido ante Unión Española tiene que mantener el mediocampo”, agregó.
Por último, Guarello señaló que “no tiene sentido cambiar el equipo para meter a Vidal porque el otro huevón se acabrona, ya está, alguien tiene que actuar con cierto realismo en Colo Colo”.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?
Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.