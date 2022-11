Un gran encuentro se disputará esta semana en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, Colo Colo hará de local en un duelo de alto nivel contra el Real Betis de Manuel Pellegrini por la tercera y última jornada del triangular amistoso que se jugó con River Plate en Chile y Argentina.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Real Betis por el amistoso internacional?

Colo Colo enfrenta al Real Betis de Manuel Pellegrini en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción este miércoles 16 de noviembre a partir de las 20:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Colo Colo contra el Betis de Manuel Pellegrini?

El partido entre albos y béticos será transmitido en Chile y Latinoamérica vía streaming en vivo por la señal de ESPN a través de STAR+.

¿Cómo llega Colo Colo?

Los albos llegan a este partido con varias bajas dentro de su plantel, ya que además de las ausencias de Brayan Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pavez, quienes se encuentran en la gira europea con La Roja de Eduardo Berizzo, se han sumado otras notables ausencias por lesión, estas son Vicente Pizarro y Emiliano Amor.

No obstante, no todas son malas noticias para el cacique, ya que con el afán de tener conformado lo más rapido posible al plantel del 2023, Colo Colo ya tiene amarrado a dos jugadores, Ramiro González y Fernando de Paul, este último incluso se espera que pueda ver minutos ante los heliopolitanos, dbido a que el recién llegado portero albo viajó con sus compañeros a Concepción, de todas maneras si no ve acción en Collao, podría sumar minutos en el partido a disputarse en los próximos días en el Sausalito de Viña del Mar.

Compacto de Colo Colo vs River Plate: