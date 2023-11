Manuel Pellegrini no pudo celebrar un objetivo cumplido con el Betis, aunque pudo acercarse a eso gracias a Isco y a Borja Iglesias. Pero ninguno de los dos acertó a la portería en la derrota de los verdiblancos frente al Sparta Praga por la 5° fecha del Grupo C de la Europa League.

“Nos vamos con la sensación amarga de no conseguir puntos acá. Hicimos un muy buen primer tiempo, tuvimos un par de ocasiones para ponernos en ventaja. En el segundo tiempo ellos convirtieron un muy buen gol en la ocasión que tuvieron”, fue el resumen que hizo el Ingeniero en la capital de República Checa.

Prosiguió con su intervención, pues este juego le puso fin a un invicto largo de los béticos. “Intentamos el empate y no pudimos conseguirlo. Más que la inercia ganadora de 13 partidos, por supuesto en algunos partidos puedes perder. No puedes pretender ganar siempre. Me deja tranquilo lo que hizo el equipo dentro del campo”, manifestó Pellegrini.

“Sabíamos que lo que pasara acá era importante para lograr la clasificación. Nos jugamos el primer puesto en nuestra casa, ojalá eso nos permita clasificar en primer lugar. En términos futbolísticos generales pienso que lo hicimos bien”, arguyó el experimentado DT chileno. Se refiere al duelo por la 6° y última jornada de la fase grupal, que será en casa ante Rangers FC de Escocia.

Nabil Fekir fue titular en los verdiblancos, que no contaron con el lesionado Claudio Bravo. “Nabil lo hizo bastante bien, desgraciadamente sufrió un golpe que le impidió continuar. Tiene un dolor fuerte que no le permitió seguir”, apuntó el Pelle sobre el talentosísimo jugador francés, quien se recuperó hace poco de una grave lesión en la rodilla.

Pellegrini recuerda las chances del Betis que tuvieron Isco y Borja Iglesias

“Nos faltó hacer un gol, en términos generales no me deja disconforme lo que mostramos”, dijo Pellegrini tras la derrota del Betis en Praga, antes de revivir una ocasión clara de Isco y otra que dispuso Borja Iglesias.

El Ingeniero apuntó a ese par de pupilos. “Borja tuvo uno muy claro, Isco también tuvo dos muy claras. Ellos no tuvieron tantas, pero la convirtieron”, manifestó el ex DT del Málaga y el Real Madrid en España. Por cierto, fiel a su estilo, mostró tranquilidad pese a la caída. “No nos influye para nada el partido del Rangers. Ganando en casa somos primeros el grupo”, lanzó.

“Si me dicen al principio del grupo que vamos a poder cerrar el primer lugar en casa, habría sido una buena campaña. Creo que lo ha sido. Hoy el equipo estuvo a la altura de lo que esperaba”, aseguró Pellegrini. En el duelo final no podrá contar con el campeón mundial Guido Rodríguez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Expuso más sensaciones. “Lo importante de no perder acá era que dejábamos la clasificación asegurada. Fue lo que intentamos desde el primer minuto y no se pudo conseguir. El partido contra el Rangers será muy importante para seguir en la Europa League. Pero eso no le quita importancia a los que tenemos en liga, ya veremos cómo afrontarlo. Queremos seguir en Europa, ojalá primeros. Y si no, tendremos que jugar los dieciseisavos de final”, dijo Pellegrini.

“Los análisis individuales normalmente los hago con los jugadores. Borja (Iglesias) mejoró muchísimo el juego, participó mucho, creó jugadas. Sobre todo en el primer tiempo, el equipo lo hizo bien. En el segundo bajamos un poco las ocasiones. Tuvimos dominio del partido y dentro de eso, el aporte de Borja fue importante”, sentenció el DT chileno.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo C de la Europa League?

El Betis sigue como líder del Grupo C en la Europa League, pero a falta de una fecha no tiene su clasificación asegurada.

¿Cuál es el próximo partido del Betis en La Liga?

El Betis visitará al Almería en la 15° fecha de La Liga. El partido se disputará en el estadio de los Juegos Mediterráneos a contar de las 12:15 horas, según el horario de Chile continental.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!