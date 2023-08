El Real Betis dio un golpe en el mercado al fichar a Isco. El volante espera recuperar su mejor versión con los Verdiblancos, para lo cual confía en repetir su pasado exitoso de la mano de Manuel Pellegrini.

La Liga de España comienza este fin de semana y el Betis tendrá un estreno bastante complejo. El equipo donde también milita Claudio Bravo enfrentará al Villarreal de Ben Brereton en condición de visita. En la previa, Isco y los refuerzos de la temporada dieron una conferencia de prensa hablando de todo lo que se viene para el club.

El exvolante de Real Madrid estuvo los últimos seis meses sin jugar, luego de salir de Sevilla en el mercado invernal. A pesar de aquello, confía en estar en la mejor forma para enfrentar al Submarino Amarillo. “El ritmo lo tengo, me falta pasarlo al césped, pero el Betis tiene buenos profesionales. Estoy entrenando mucho y me encuentro mejor de lo que me esperaba, espero estar listo para el primer partido“, indicó.

Isco y Pellegrini se conocen bien

Respecto a su llegada al Betis, Isco reconoció que Manuel Pellegrini tuvo gran influencia en su decisión. El DT chileno ya lo había tenido bajo su cargo en Málaga entre los años 2011 y 2013, periodo en el cual disputaron la UEFA Champions League y alcanzaron los cuartos de final, quedando eliminados ante Borussia Dortmund.

“El míster me conoce de mi época en el Málaga, vivimos momentos muy bonitos y propone un fútbol que me viene bien. Podemos entrar en buena sintonía“, señaló sobre el entrenador. “Todo fue fácil, estoy muy contento. Vengo al Betis porque es un equipo grande que está haciendo las cosas muy bien, quiero jugar en Europa y estoy deseando empezar cuanto antes”, complementó el campeón de la Champions League con Real Madrid.

Quien no estaría ante Villarreal, sería Claudio Bravo. El meta sumó importantes minutos en la pretemporada, pero no estuvo presente en el entrenamiento del martes y encendió las alarmas respecto a su estado físico. El duelo ante el Submarino Amarillo es el domingo 13 de agosto a las 13:30 horas.