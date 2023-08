Ben Brereton se hace poco a poco su espacio en el Villarreal, donde ya convirtió su primer gol en el empate 1-1 ante el Niza en partido de pretemporada. Así, ahora se supo que cambiará el tradicional número que lleva en la espalda.

El Submarino Amarillo oficializó los dorsales que lucirán sus jugadores en la zona posterior de la camiseta para esta temporada 2023-24 de La Liga de España, y la gran novedad es que el delantero inglés-chileno dejará su tradicional 22.

Ben Brereton: el 9 de Villarreal

Tanto con el Blackburn Rovers como con la selección chilena los hinchas se acostumbraron a ver a Brereton con el 22 en sus camisetas, aunque también lució el 20. Así, ahora dejará atrás esos números para ser el 9 de los Groguets.

A través de Instagram el Villarreal hizo oficial los dorsales que tendrán sus futbolistas en esta nueva temporada del siempre intenso balompié español, y en ella se puede ver que nuestro Ben Brereton lucirá el 9.

Esta es la primera vez que “Big Ben” usará el 9 como profesional. Lo hizo antes en la Sub 21 de Blackburn Rovers (2019-20), donde también lució la 10 (2018-19). Con Inglaterra, en las categorías Sub 20 y Sub 29, también usó el 9.

Así las cosas, ahora habrá que esperar que este nuevo dorsal para Brereton le de la confianza suficiente para romper redes en el fútbol español, y así también llegar encendido a la Roja para iniciar el camino rumbo al Mundial 2026.