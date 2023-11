Manuel Pellegrini cerró la puerta a la selección chilena días atrás y ahora parece haber tomado más distancia. El Ingeniero, que está trabajando con todo en el Real Betis para el duelo por UEFA Europa League, reconoció que no tiene en sus planes volver a nuestro país.

El técnico se refirió días atrás sobre sus opciones de llegar a la Roja y dio un portazo, repasando a la dirigencia de la ANFP. “Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa”, dijo.

Y tras sus dichos, Manuel Pellegrini recalcó la distancia que ha tomado con Chile. Esto, debido a que el Ingeniero realizó una particular confesión sobre su futuro, el que está lejos de estas tierras.

Manuel Pellegrini pone a España como su segunda casa y mira de lejos a Chile

Manuel Pellegrini le dio un portazo a Chile y, para que no quedaran dudas, dejó en claro que no le preocupa volver al país. El Ingeniero participó de la Gala Provincial del Día del Entrenador, donde se le preguntó por el lugar donde se ha sentido más a gusto.

“No me gusta ser injusto, he tenido la fortuna de dirigir en seis países distintos, en muchos lados. Partiendo por Chile, mi país, después estuve dos años en Ecuador que para mí fueron formativos tremendamente, con mucho cariño a toda la gente de Ecuador. Tres años en Argentina inolvidables en dos instituciones muy importantes”, comenzó señalando.

Manuel Pellegrini sacó pecho por su aventura en el país que hoy lo disfruta. “Después le sumamos España, en cuatro partes distintas, Villarreal, Madrid, Málaga y ahora aquí en el Betis, Inglaterra cinco años en Londres, Manchester City, en China dos años. En todos los países he sentido que he logrado o me han integrado a la idiosincrasia del país, es importante vivir los países y no ser un turista, es absolutamente distinto. Esta profesión nos ha permitido hacer esto”.

Eso no fue todo, ya que recalcó que en Europa ha encontrado su espacio en el mundo. “Soy italiano por el lado Pellegrini y Ripamonti. Los Ripamonti vivieron muchos años en Galicia antes de ir a Chile. Pero lo digo muchas veces, mi segundo lugar después de Chile es España. En España, Andalucía. El cariño que he sentido en Málaga y aquí en Sevilla, con el Betis, no lo he sentido, de la manera que se me ha expresado acá”.

“Tengo mi segundo hogar, ya dije que algún día me retiraré del fútbol, espero que todavía me queden muchos años más, porque siempre tengo esa frase que me gusta usarla, hay una edad cronológica de cuando uno nació y una biológica que es lo que uno se exige. Ojalá pueda estirar mi carrera lo más posible, pero sin ninguna duda mi segundo hogar está aquí en Andalucía”, sentenció.

Con esto, Manuel Pellegrini se desmarca aún más del deseo de los hinchas que lo piden en la selección chilena. El Ingeniero no piensa en volver al país por ahora y sólo disfruta de su vida en España, donde intenta dejar al Real Betis en lo más alto.

¿Llegará Manuel Pellegrini a dirigir a la selección chilena algún día? ¿Llegará Manuel Pellegrini a dirigir a la selección chilena algún día? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega el Betis?

Real Betis sigue dando la pelea en la UEFA Europa League. Este jueves 30 de noviembre desde las 14:45 horas, los verdiblancos chocan con el Sparta Praga en la quinta fecha de la fase de grupos.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Manuel Pellegrini en su paso por el Real Betis ha dirigido un total de 167 partidos oficiales. En ellos acumula 84 triunfos, 38 empates y 45 derrotas.

