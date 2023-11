La selección chilena busca técnico tras la salida de Eduardo Berizzo y, para muchos, hay un nombre que debe llegar. Manuel Pellegrini es el candidato de varios para asumir la banca de la Roja como el técnico nacional más exitoso de los últimos años.

El Ingeniero ha hecho historia en su paso por Europa dirigiendo a clubes como Real Madrid y Manchester City. Hoy en el Real Betis, al que sacó campeón de Copa del Rey y lo ha clasificado a Europa League tres años seguidos, el entrenador evita ilusionar a los hinchas.

Manuel Pellegrini se refirió a su opción de llegar a la selección chilena y le dio un portazo al sueño de los fanáticos. Eso sí, todo debido a que no está en sus planes trabajar con la actual dirigencia de la ANFP al mando de Pablo Milad, a la que le tiró varios palos.

Manuel Pellegrini no quiere dirigir a Chile con la actual dirigencia de la ANFP

Manuel Pellegrini conversó con Relevo y fue consultado sobre su opción de llegar a la selección chilena. El Ingeniero no escondió su deseo de llegar algún día a la Roja, pero recalcó que no le interesa con el actual momento que vive nuestro fútbol.

“Escuché el otro día a Biden decir que quería ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años, así que todavía tendría tiempo. Ha sido un tema complicado toda mi vida”, comenzó señalando.

Manuel Pellegrini recalcó que disfruta más lo diario de un club que lo temporal de un país. “No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores”.

“Pero sí me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país”, añadió.

Pero para Manuel Pellegrini, su arribo a la Roja sólo ocurrirá con una dirigencia a la altura y no como la actual. “Tuve de presidente a un amigo mío, que hicimos carrera de jugador y técnico juntos, pero entonces pero tenía contrato vigente y no iba a romperlo. Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa”.

Eso no fue todo, ya que el Ingeniero disparó contra la ANFP y su trabajo en el fútbol chileno. “Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores. Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis, que son dos años más”.

No obstante, Manuel Pellegrini insistió en que nuestro país debe trabajar en arreglar todo lo malo que hay hoy. “Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones. Primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia.”

Finalmente y sobre el interés de Brasil, el Ingeniero avisó que sólo aceptaría dirigir a la Roja en el continente. “Todo eso son rumores de selecciones. Como digo, no entrenaría una selección que no fuera Chile dentro de Sudamérica sobre todo. Podría ser en otras pero siempre que no tuviera un club que me llenase”.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini como entrenador?

En toda su carrera, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 1.047 partidos oficiales entre todos sus clubes. En ellos cosecha 517 triunfos, 232 empates y 298 derrotas.

¿Cuándo juega el Betis?

Manuel Pellegrini se enfoca en su próximo desafío con el Real Betis. Este domingo 26 de noviembre desde las 17:00 horas chocan con el UD Las Palmas por La Liga de España.

